Śledztwo przeciwko Apple. Tym razem poszło o prywatność

Sprawa nie jest zupełnie nowa — już wiosną pojawiły się pierwsze informacje na temat tego, że francuski urząd badający sprawiedliwą konkurencję rynkową postanowił przyjrzeć się praktykom. Dokładniej rzecz ujmując: chodzi o kontrolowanie uprawnień aplikacji do śledzenia. Jak wiadomo, gigant od lat jest niezwykle dumny ze swojego podejścia w tym zakresie — i oddaje użytkownikom wiele narzędzi pozwalających zadbać o ich prywatność i bezpieczeństwo.

Teraz mamy potwierdzenie. Tamtejsze Authorite de la Concurrence oficjalnie wydało oświadczenie w którym informuje o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Apple.

Organ rozpoczął działania po wpływających skargach

Apple jest oskarżane o nadużywanie dominującej pozycji poprzez wprowadzanie dyskryminujących, nieobiektywnych i nieprzejrzystych warunków wykorzystywania danych użytkowników do celów reklamowych.

Ta czynność dochodzeniowa otwiera postępowanie kontradyktoryjne i umożliwia korzystanie z prawa do obrony. Nie może przesądzać o winie firmy, do której wpłynęło zawiadomienie o reklamacji. Dopiero pouczenie przeprowadzone w sposób sprzeczny, z poszanowaniem prawa zainteresowanego przedsiębiorstwa do obrony, pozwoli kolegium na ustalenie, po wymianie pisemnych uwag i po posiedzeniu ustnym, czy skarga jest zasadna.

— czytamy w oficjalnym oświadczeniu urzędu.

Ale właściwie dlaczego ktokolwiek miałby być zły za systemowe narzędzia kontroli, które udostępnia Apple w iOS?

Zarzuty dotyczą przede wszystkim nierównej konkurencji. Jak wiadomo: kto zbierze najwięcej informacji na temat użytkowników i zręcznie je wykorzysta, ten będzie najbogatszy. To żaden sekret, że Apple zepsuło swoim ruchem lukratywne biznesy wielu podmiotom. Tym bardziej, że nawet ci mniej obyci z elektroniką użytkownicy mogli nakładać blokady (tj. nie godzić się na śledzenie) jednym stuknięciem w ekran przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.

Wszystkie aplikacje muszą prosić Cię o zgodę przed rozpoczęciem śledzenia Ciebie lub Twojego iPhone’a w witrynach i aplikacjach, których właścicielami są inne firmy, jeśli ma ono na celu kierowanie reklam lub udostępnianie Twoich danych brokerom. Swoją decyzję dotyczącą śledzenia możesz zmienić w dowolnym momencie. Możesz także całkowicie zablokować prośby aplikacji o zgodę na śledzenie Cię.

Apple nie ma łatwego czasu

Gigant z Cupertino nie ma ostatnio łatwego czasu. W różnych częściach świata lokalne organy wymagają na nich zmiany polityki, zmiany dostępu do usług, ciągają go po sądach — a ostatecznie też mają wymusić na firmie porzucanie autorskiego gniazda Lightning na rzecz USB-C w iPhone’ach. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to będzie kolejna potyczka która będzie ciągnąć się długimi miesiącami. Dlatego też na wyniki śledztwa francuskiego urzędu jeszcze przyjdzie nam nieco zaczekać.