Samsung szykuje składany ekran dla laptopa. To... MacBook

Firma Apple jeszcze nie posiada w swojej ofercie urządzenia ze składanym ekranem. To jednak może się zmienić już w niedalekiej przyszłości. Nad stosownym rozwiązaniem mają bowiem pracować inżynierowie Samsunga. Czy będzie to właśnie MacBook? Coraz więcej na to wskazuje.

Nowe produkty Apple niemal zawsze owiane są tajemnicą do samego końca. Firma z Cupertino bardzo stara się, by nikt postronny nie uzyskał informacji o tym, jakie rozwiązania są obecnie w opracowaniu. Z tego też powodu trudno było oczekiwać, by ktokolwiek z Cupertino potwierdził fakt prac nad zupełnie nowym komputerem, wyposażonym w składany ekran.

Nie trzeba było jednak pracownika Apple, by świat dowiedział się o tym, że taki komputer powstaje. Wystarczyło uważnie słuchać przedstawiciela Samsunga przemawiającego podczas SID Review Workshop w Seulu. To właśnie z jego wystąpienia dowiedzieliśmy się, że Apple planuje wykorzystać w swoim komputerze składany ekran. Co jeszcze wiemy?

MacBook ze składanym ekranem, czy zupełnie nowy komputer?

Przedstawiciel Samsunga poinformował, że Koreańczycy pracują nad składanym ekranem, którego odbiorcą będzie właśnie Apple. Co istotne będzie to ekran o bardzo dużej powierzchni. Na tyle dużej, że jego zastosowaniem wydaje się być właśnie laptop. Czyżby do linii MacBooków miał dołączyć również komputer ze składanym ekranem? A może Apple pracuje nad zupełnie nowym rodzajem sprzętu, który tylko przypomina gabarytami współczesne laptopy?

Tego niestety, na ten moment, jeszcze nie wiemy. Wiemy jednak, że wyprodukowanie takiego wyświetlacza wcale łatwe nie będzie. Jak powszechnie wiadomo, Apple stara się dbać o jakość swoich produktów, zwłaszcza w aspekcie solidności i zastosowanych podzespołów. A póki co składane ekrany, cóż, nie mają się czym poszczycić.

Obecna technologia nie satysfakcjonuje Apple

Jak dowiedzieliśmy się od wspomnianego już przedstawiciela Samsunga, obecnie produkowane składane wyświetlacze nie spełniają norm jakości wymaganych przez Apple. By taki ekran mógł zostać zamontowany w komputerze Apple musi nie tylko wyświetlać bardziej szczegółowy obraz, ale przede wszystkim znacząco zwiększyć odporność na czynniki zewnętrzne i trudy eksploatacji.

Dotychczasowe eksperymenty różnych producentów ze składanymi laptopami ciężko nazwać udanymi. To raczej ciekawostki dla nielicznych, które na ten moment nie przebiją się do szerszego grona zainteresowanych. Czy Apple będzie tą firmą, która jako pierwsza wyprodukuje laptop ze składanym ekranem zdolny podbić rynek? W Cupertino niejednokrotnie udowadniano, że pracownicy Apple to mistrzowie w doprowadzaniu już istniejących produktów do perfekcji. Czy w przypadku składanych ekranów będzie tak samo?

Cóż, na ten moment czekamy, aż Samsungowi uda się wyprodukować ekran o akceptowalnej przez Apple jakości. A da się odczuć po kościach, że do tego jeszcze daleka droga...

Źródło: SamMobile