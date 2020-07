TikTok nie ma szans z Zoomem. Niezwykłe rekord liczby pobrań

Koronawirus wywrócił do góry nogami wiele aspektów naszej codzienności oraz gospodarki. Pozmieniało się również na rynku aplikacji mobilnych. Zainteresowaliśmy się całkowicie nowymi aplikacjami, czasem rezygnując z tych, które brylowały do tej pory. Drugi kwartał 2020 okazał się świetnym czasem dla sklepów mobilnych. Amerykański App Store odnotował 27,4% wzrost z porównaniem do analogicznego okresu w 2019 roku.

Zoom z rekordem liczby pobrań z App Store

Pisaliśmy o wzrostach i sukcesach finansowych rynku aplikacji mobilnych. Raporty finansowe są naprawdę imponujące, pokazując nam wszystkim, jak wiele zmieniło się w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Jednym z największych zwycięzców, o ile nie największym, okazał się jednak Zoom. Przez pandemię koronawirusa wiele osób rozpoczęło zdalną pracę w domach. Mnóstwo firm potrzebowało aplikacji, dzięki której będą mogli przeprowadzać wideokonferencje. Google Meet, Skype Meet Now i Facebook Rooms starają się walczyć o klienta, ale wciąż nie mają szans z Zoomem. Czyżby przespali swoją szansę?

Takich wzrostów chyba nikt się nie spodziewał. FENOMENALNY kwartał dla sklepów mobilnych

Zoom oficjalnie przegnoił niezwykle popularnego TikToka. Aplikacja zaliczyła 94 miliony pobrań na urządzenia z systemem iOS. Poprzedni rekord, należący do TikToka, wynosił „zaledwie” 67 milionów pobrań. To naprawdę wyjątkowe osiągnięcie dla obu aplikacji. Kilkanaście miesięcy temu żadna aplikacja na iOS niebędąca grą nie przekroczyła 50 milionów pobrań w jednym kwartale. Gdy do wyniku iOS-owego dorzucimy jeszcze pobrania ze sklepu Google Play zobaczymy, że Zoom w drugim kwartale tego roku został zainstalowany… ponad 300 milionów razy!

Nawet twórcy Slacka muszą czasem wyskoczyć na Zooma. I to dosłownie

W drugim kwartale 2020 po raz pierwszy od lat łączna liczba pobrań w amerykańskim App Store (2,2 miliarda) przekroczyła liczbę pobrań w chińskim App Store (2,1 miliarda). Stany Zjednoczone są olbrzymim rynkiem dla Zooma, dzięki któremu aplikacja osiągnęła tak olbrzymi wzrost. Biorąc pod uwagę jak wielu Amerykanów sięgnęło po Zooma, twórcy nie mają się na razie o co martwić. Mnóstwo firm na całym świecie, również w Stanach, nadal pracuje zdalnie. Niektóre przedsiębiorstwa przeniosły się na pracę zdalną na stałe, część przeniosła poszczególne działy. Wszystko wskazuje na to, że kolejny kwartał również przyniesie Zoomowi wiele sukcesów oraz kolejne wzrosty. Czy szykuje nam się kolejny rekord? Ciekawa jest też kwestia, ilu użytkowników pozostanie z Zoomem na dłużej, gdy sytuacja na świecie wreszcie się uspokoi.