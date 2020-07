Kiedy Slack nie działa, jego twórcy też muszą wyskoczyć na Zooma

Podczas lockdownu internet nie wydalał. Serwisy VOD obniżały jakość oferowanych przez siebie materiałów, serwery komunikatorów padały. No i tak — Slack też nie wydalił i zaliczył spektakularną wpadkę na początku maja. Zresztą nie był jedyny, Zoom też miewał swoje humory i zaliczał awarie. Kilka tygodni później jednak twórcy Slacka opublikowali szczegółową analizę i opowiedzieli historię tego, jak komunikator przestał działać. I co wtedy zadziało się w ich ekipie. I że… podobnie jak reszta świata, niejako zmuszeni byli skorzystać z oferty konkurenta. Wybrali, co wydaje się chyba dla wszystkich oczywiste, Zoom. Aby wszystko było jeszcze zabawniejsze, wszelkiej maści zaproszenia zostały wysłane za pośrednictwem poczty e-mail. Tak, oczy Was nie mylą, chodzi o tę technologię, którą kilka lat temu Slack obiecał zabić. Co prawda wierzę w to, że firma mocno taki tryb komunikacji ograniczy — zwłaszcza po wprowadzeniu Slack Connect pozwalającego łączyć kanały z innymi organizacjami — ale na to szumnie zapowiadane zabicie maila bym specjalnie jednak nie liczył. Co idealnie obrazuje jedna z awarii — nie ona pierwsza, a jestem też przekonany, że w przyszłości coś niespodziewanego może przydarzyć. I wówczas nie pozostanie nic innego, jak… ponownie skorzystać z rozwiązań konkurencji.