Takich wzrostów chyba nikt się nie spodziewał. FENOMENALNY kwartał dla sklepów mobilnych

O tym że rynek aplikacji mobilnych jest wart miliony dolarów — nikogo przekonywać specjalnie nie trzeba. Regularnie informujemy o fenomenalnych wynikach które udaje im się wykręcić. Ostatni kwartał pod wieloma względami był wyjątkowy — i widać to jak na dłoni, także w raportach finansowych. Według najświeższych danych opublikowanych przez firmę analityczną Sensor Tower, to był naprawdę doskonały kwartał. Amerykański App Store odnotował 27,4% wzrost z porównaniem do analogicznego okresu w 2019 roku. Co więcej — po latach udało mu się przebić w kwestiach przychodów… Chiny!