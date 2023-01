Aplikację Żołnierz RP stworzyli eksperci z Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni przy współpracy z Centrum Operacyjnym MON. To nic innego jak takie swoiste kompendium wiedzy dla naszych żołnierzy.



Znajdą tu oni bieżące informacje na temat służby, przysługujących świadczeń i dodatków, a także odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane ze służbą w Wojsku Polskim - mogą również sami zadawać pytania - tu wymagane jest uwierzytelnienie.



Aplikacja jest nowym produktem, który zwiększa możliwość dotarcia ze spójną informacją do wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierz każdego korpusu ma dostęp do komunikatów, śledzenia aktualności związanych z SZ RP oraz możliwości skorzystania z formularza do zadawania pytań. Zasadniczym celem jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, w związku z tym większość publikowanych zawartości jest dostępna dla wszystkich bez ograniczeń. Zalogowani użytkownicy mają dostęp do dodatkowych funkcji.