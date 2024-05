Premiera XDefiant już dziś. Wszystko, co musisz wiedzieć

Już dziś wieczorem okaże się, czy Call of Duty naprawdę ma się czego obawiać. O 19 startują bowiem serwery XDefiant, czyli sieciowej strzelanki Ubisoftu, którą gracze nazywają Call of Duty killerem. Najważniejsze informacje o grze znajdziecie w tym miejscu.

XDefiant – czym jest nowy FPS od Ubisoft?

XDefiant to darmowy shooter przeznaczony na konsole Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz PC (przez platformę Ubisoft Connect. Głównym założeniem nowej marki jest przeniesienie bohaterów znanych z innych gier Ubisoftu do wirtualnych aren, również inspirowanych uniwersum produkcji francuskiego developera.

XDefiant zostanie udostępnione w modelu free to play, więc do działania nie będzie wymagała opłacania abonamentu PS Plus czy Xbox Game Pass.

XDefiant – frakcje

W grze znajdzie się 5 frakcji, pochodzących między innymi z Far Cry 6, The Division czy serii Ghost Recon:

Libertad

Zjawy

Echelon

Czyściciele

DedSec

Źródło: Ubisoft

Każda z nich będzie cechować się indywidualnym zestawem umiejętności, ale nie oznacza to, że gracze będą „przyspawani” do konkretniej klasy. Te można bowiem mieszać i modyfikować przy pomocy własnoręcznie skomponowanych zestawów broni oraz dodatków.

XDefiant – tryby gry i mapy

W XDefiant gracze zmierzą się na 14 różnorodnych mapach dostępnych już od pierwszego dnia, będących zamkniętą wersją lokacji znanych z gier Ubisoft.

Źródło: Ubisoft

Wiemy, że twórcy na start udostępnia tryby areny oraz tryby liniowe, w tym rozgrywkę skupioną na kontroli strefy, eskorcie i okupacji. W zależności o trybów w grze wziąć może udział od 2 do 12 graczy.

XDefiant – crossplay

Nowy shooter Ubisfotu umożliwi graczom wspólną zabawę na wielu platformach. Niezależnie więc od tego, czy posiadacie PC, Xboxa czy PlayStation, będziecie mogli dołączyć do rozgrywki ze znajomymi posiadającymi konkurencyjne urządzenia. Konieczne będzie jednak włączenie crossplay’u z poziomu ustawień.

XDefiant – wymagania sprzętowe

Konfiguracja minimalna PC

(jakość 1080p w 60 klatkach na sekundę, ustawiona niska jakość grafiki)

System operacyjny: Windows 10, Windows 11 (wersje 64-bitowe)

Procesor: AMD Ryzen 5 1600 @ 3,6 GHz, Intel Core i7-4790k @ 4,0 GHz lub lepszy

Pamięć RAM: 8 GB (w trybie dual-channel)

Karta graficzna: AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4 GB) lub lepsza

Dysk twardy: 45 GB dostępnego miejsca (wymagany SSD)

Wersja DirectX: DirectX 11 lub DirectX 12

Zalecana konfiguracja PC

(jakość 1080p w 60 klatkach na sekundę, ustawiona wysoka jakość grafiki)

System operacyjny: Windows 10, Windows 11 (wersje 64-bitowe)

Procesor: AMD Ryzen 5 1600 @ 3,6 GHz, Intel Core i7-4790k @ 4,0 GHz lub lepszy

Pamięć RAM: 16 GB (w trybie dual-channel)

Karta graficzna: AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB), NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) lub lepsza

Dysk twardy: 45 GB dostępnego miejsca (wymagany SSD)

Wersja DirectX: DirectX 11 lub DirectX 12

Jeśli chodzi o konsole, to XDefiant będzie obsługiwało 120 kl./s i 4K zarówno w przypadku PlayStation 5, jak i Xbox Series X – warto jednak zaznaczyć, że w przypadku Series S gracze również będą mogli ustawić 120 kl./s, ale maksymalna rozdzielczość to 1440p.

XDefiant – kiedy premiera?

Premiera XDefiant została zaplanowana na 21 maja o godzinie 19:00. Już teraz jednak można pobierać grę na kompatybilne urządzenia, by w momencie uruchomienia serwerów od razu wskoczyć do akcji. Wszystkie linki do pobrania gry znajdziecie pod tym adresem.

Źródło obrazka wyróżniającego: Ubisoft