Na to czekali fani Elden Ring. Dodatek fabularny oficjalnie zapowiedziany!

O tym, że Elden Ring może doczekać się dodatku fabularnego mówiło się od dłuższego czasu. Teraz mamy oficjalne potwierdzenie! Studio FromSoftware zapowiada Shadow of the Erdtree!

Elden Ring to jedna z najwyżej ocenianych i najczęściej nagradzanych gier ostatnich lat. Wydana w 2022 r. produkcja FromSoftware szybko zyskała na popularności. Połączenie klasycznych już gatunków soulslike z rozległym otwartym światem i historią przy której pomagał sam George R.R. Martin znalazło uznanie wśród graczy i krytyków. Na Metacritic gra posiada oceny na poziomie 96 punktów, rozeszła się w nakładzie przekraczającym 20 mln egzemplarzy i może pochwalić się pokaźną kolekcją nagród za najlepszą grę 2022 r.

Pierwszymi wrażeniami z bety Elden Ring dzieliłem się z Wami w listopadzie 2021 r., kilka miesięcy później Tomek zrecenzował na naszych łamach grę w wersji na PC. Ja przygodę Ziemiach Pomiędzy zacząłem dopiero kilkanaście tygodni temu, ale walczę dzielnie by pokonać najbardziej wymagających bossów. I wygląda na to, że z grą pozostaniemy nieco dłużej, gdyż FromSoftware potwierdziło właśnie prace nad dodatkiem fabularnym!

W dość oszczędnym komunikacie umieszczonych w mediach społecznościowych studio przekazało, że pracuje nad rozszerzeniem do Elden Ring zatytułowanym Shadow of the Erdtree:

Elden Ring z dodatkiem fabularnym. FromSoftware zapowiada Shadow of the Erdtree

Yasuhiro Kitao z From Software na swoim prywatnym profilu na Twitterze zaprezentował też grafikę przedstawiającą logo nadchodzącego dodatku:

Na ten moment nie wiemy nic na temat Shadow of the Erdtree. Studio potwierdza jedynie, że prace nad nim trwają i nie mogą się doczekać momentu, w którym gracze będą mieli okazję sprawdzić, co dla nich przygotowano. A kiedy to się stanie? Tego nie zdradzono. Wiadomo za to, że rozszerzenie powinno trafić na wszystkie platformy, na których Elden Ring jest dostępny. A co zaoferuje "Cień Złotego Drzewa"? Fanom pozostaje dowolna interpretacja grafiki koncepcyjnej, która została opublikowana wraz z komunikatem zapowiadającym dodatek. Na pewno na graczy czekać będzie cała plejada bossów, którzy czekać będą na Zmatowieńców wędrujących po Ziemiach Pomiędzy.