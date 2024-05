Seria Mafia to zdecydowanie najpopularniejsze produkcje w świecie gier komputerowych rodem z Czech. Zupełnie tak, jak u nas kolejne części Wiedźmina czy ostatnio Cyberpunk. Nie dziwi zatem wcale, że lokalne media rozpisują się o możliwej dacie premiery nowej gry. Już od kilku dni spekuluje się o tym, że Mafia 4 zostanie po raz pierwszy oficjalnie zapowiedziana właśnie podczas Summer Game Fest. Ile w tym prawdy? Okazuje się, że całkiem sporo. Emocje związane z premierą skutecznie podsycił Jiří Bigas z serwisu vortex.cz. Oto najnowsze wieści o Mafii 4 rodem zza naszej południowej granicy.

Mafia 4 na Summer Game Fest: to bardzo prawdopodobne!

Według czeskiego redaktora rychła prezentacja gry Mafia 4 jest praktycznie pewna. Mają to potwierdzać informacje, które otrzymał z zaufanego źródła. Co istotne, mają to być zarówno źródła w Czechach, jak i spoza tego kraju. To ważne, ponieważ począwszy od trzeciej części, gra powstaje już nie w Europie, a w Stanach Zjednoczonych.

Skoro zatem w Czechach coraz głośniej mówi się o premierze Mafii 4, można przypuszczać, że to właśnie ta gra stanie się najważniejszą gwiazdą Summer Game Fest. Owszem, od początku była wymieniana jako główny kandydat do tego miana, tuż obok nowości z serii BioShock i Civilization, jednak ostatnie doniesienia to właśnie tej grze przyznają tytuł faworyta.

Czy tak będzie w istocie? O tym przekonamy się już początkiem czerwca. Czekacie na Mafię 4? A może to zapowiedź innej gry spod skrzydeł 2K ucieszyłaby Was bardziej?

Źródło: vortex.cz