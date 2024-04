Znamy premierę nowych "Gwiezdnych Wojen"! Zabiorą nas na ciemną stronę mocy

Pamiętacie antologię "Gwiezdne wojny: Opowieści Jedi"? Składająca się z kilku odcinków seria animowana skupiała się na znanych bohaterach, którzy przeżywali nowe, wcześniej nieopowiedziane przygody. Ahsoka Tano, Mace Windu, Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker czy Obi-Wan Kenobi – postacie znane i lubiane, które wielokrotnie widzieliśmy już na ekranie. Choć seria wzbudziła mieszane uczucia wśród fanów, można się było spodziewać, że Disney nie zrezygnuje ze swojej antologii i wkrótce będziemy mieć możliwość obejrzenia drugiego sezonu. I tak się właśnie stanie już w przyszłym miesiącu. Jednak nie oczekujcie powrotu do bohaterów po jasnej stronie mocy. Nowa seria skupiać się będzie na "tych złych" i opowie losy kilku bohaterów, którzy swoje życie związali z ciemną stroną mocy i Galaktycznym Imperium!

"Gwiezdne wojny: Opowieści z Imperium" z datą premiery i zwiastunem!

"Gwiezdne wojny: Opowieści z Imperium" to sześcioodcinkowa podróż do przerażającego Imperium Galaktycznego oczami dwóch wojowników na rozbieżnych ścieżkach, osadzonych w różnych epokach. Po utracie wszystkiego, młoda Morgan Elsbeth przemierza rozszerzające się stale Imperium szukając zemsty, podczas gdy była Jedi Barriss Offee robi to, co musi, aby przetrwać w szybko zmieniającej się galaktyce. Wybory, których dokonają, zdefiniują ich przeznaczenie.

Źródło: Disney

Podobnie jak w przypadku "Opowieści Jedi", "Opowieści z Imperium" pozwolą nam zapoznać się bliżej ze znanymi bohaterami z uniwersum "Gwiezdnych Wojen". Na ekranie zobaczymy m.in. Morgan Elsbeth i Barrissie Offee. Nie zabraknie też inkwizytorów, Admirała Thrawna, Generała Grievousa oraz samego Darth Vadera. Za produkcję odpowiada znany wszystkim Dave Filoni, który na swoim koncie ma inne projekty ze świata "Gwiezdnych Wojen". To on odpowiada za animowane serie "Wojny klonów" i "Rebelianci" oraz aktorskie "The Mandalorian", "The Book of Boba Fett", czy "Ahsoka". Filoni zajmuje się też scenariuszem i produkcją nowego filmu kinowego "Mandalorian & Grogu", który został oficjalnie zapowiedziany w połowie stycznia.

Źródło: Disney

W "Opowieściach z Imperium" głosów użyczą Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Meredith Salenger (Barriss Offee), Rya Kihlstedt (Lyn/ Czwarta Siostra), Wing T. Chao (Wing), Lars Mikkelsen (Admirał Thrawn), Jason Isaacs (Wielki Inkwizytor) and Matthew Wood (Generał Grievous). Serial będzie dostępny na Disney+ 4 maja.

Wiosna i lato pod znakiem Gwiezdnych Wojen. Nowe serie wkrótce na Disney+

Warto też przypomnieć, że w czerwcu tego roku na Disney+ zadebiutuje jeszcze jedna seria "Gwiezdne Wojny". Tym razem to aktorski serial zatytułowany "Akolita". Będzie on opowiadał historię szokującej zbrodni, która stawia na drodze szanowanego mistrza Jedi niebezpieczną wojowniczkę z jego przeszłości. Poszlaki sprawiają, że oboje wchodzą na mroczną ścieżką, na której nie wszystko jest tym, czym się wydaje.

Choć opis nie zdradza zbyt wiele, wygląda na to, że fani uniwersum będą mieli okazję poznać zupełnie nowych bohaterów, gdyż akcja serialu dzieje się na 100 lat przed wydarzeniami ukazanymi w pierwszej części "Gwiezdnych Wojen" – "Mrocznym Widmie". W serialu występują: Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo i Carrie-Anne Moss. Premiera już 5 czerwca na Disney+!