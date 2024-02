Nowa gra Star Wars powstaje. Disney stawia wszystko na jednego bohatera

Mandalorian to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci ostatnich Gwiezdnych Wojen. Po bardzo dobrze ocenianym serialu i zapowiedzi filmu kinowego, czas na jeszcze jeden tytuł. Tym razem będzie to gra!

Mandalorian i Grogu - te postacie nie są obce tym, którzy są zaznajomieni z serialami Disney+. "The Mandalorian", który obecnie składa się z trzech sezonów, to historia, w której śledzimy losy tytułowego Mandaloriana. Ten w dość niespodziewanych okolicznościach zostaje opiekunem tajemniczego przedstawiciela rasy, z której pochodzi Mistrz Jedi Yoda. W styczniu dowiedzieliśmy się, że powstaje też film kinowy "The Mandalorian & Grogu" za który odpowiada Jon Favreau - twórca serialu i jego wieloletni producent. Na ten moment nie wiadomo, którzy aktorzy powrócą do swoich ról, ale można podejrzewać, że Pedro Pascal ponownie wcieli się Mandaloriana. Teraz pojawiły się przecieki, że przygody Mandaloriana nie zakończą się w kinie. Pojawią się też na konsolach i komputerach. Jak informuje serwis Insider Gaming za projektem stoi studio Respawn Entertainment, która ma już na swoim koncie gry z uniwersum Gwiezdnych Wojen. To Star Wars Jedi: Upadły zakon i Star Wars Jedi: Ocalały.

Informacje te potwierdzać też mają inne źródła, ale na ten moment nie znamy żadnych konkretów na temat fabuły, czy samej rozgrywki. Wiadomo natomiast, że będzie to tytuł FPS oferujący rozgrywkę z perspektywy pierwszej osoby. Mandalorian uzbrojony od stóp do głów będzie mierzyć się z najróżniejszymi przeciwnikami, a w walce będzie korzystał z pomocy plecaka odrzutowego, który doda mu zwinności i odkryje przed graczami dodatkowe pole do manewru - zarówno w czasie walki, jak i eksploracji świata.

Mandalorian i Grogu z własną grą. Kiedy premiera?

Kiedy możemy się spodziewać oficjalnej prezentacji nowej gry ze świata Gwiezdnych Wojen? Trudno powiedzieć. Osobiście podejrzewam, że przed nami kilka miesięcy plotek i przecieków i dopiero konkretne informacje na temat filmu "The Mandalorian & Grogu" przyniosą nam szczegóły na temat gry. Niewykluczone, ze premiery obu tytułów będą do siebie zbliżone, by zrobić jak najwięcej szumu wokół obu produkcji. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, więc niewykluczone, że nowe przygody znanych postaci pojawią się na srebrnym ekranie i na ekranach telewizorów i monitorów dopiero po tym, jak w kinach zadebiutują inne projekty, nad którymi obecnie pracują różne ekipy Disney i Lucasfilm.