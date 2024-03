Disney poszedł po rozum do głowy i nie zrobi drugiej serii serialu z "Gwiezdnych Wojen"

Disney w ostatnich latach eksploatuje Gwiezdne Wojny na wszystkie sposoby. Filmy, seriale, animacje — a wszystko to wzbogacone solidnym zestawem gadżetów, od których póki sklepowe się uginają. Coraz częściej słychać jednak głosy mówiące, że firma trochę się zapędziła i tego wszystkiego jest najzwyczajniej w świecie za dużo. Przesyt nie tylko odbija się na jakości, ale to trochę jak w kuchni. Dla większości ludzi nawet ich ulubione dania jedzone co rusz mogą zacząć nużyć.

Jeżeli należycie do grona widzów które wypatrywało premiery kolejnego sezonu serialowych przygód Obi-Wana to mam dla was fatalne wieści. Pojawiły się przesłanki, jakoby takowy miał nigdy nie powstać.

Źródło: Disney

Serial "Obi-Wan Kenobi" zakończy się na jednym sezonie - tak wynika z edycji płytowej

Na amerykańskim rynku lada dzień zadebiutować ma wydanie płytowe z pierwszym sezonem "Obi-Wan Kenobi". Co w tym tak zaskakującego? Niby nic — o tym że takowe ma się pojawić wiedzieliśmy już wcześniej. Dopiero teraz jednak jednak możemy zobaczyć jak wygląda jego okładka, na której to widnieje napis "Obi-Wan Kenobi: The Complete Series" sugerujący, że to już koniec tej przygody. Tym bardziej gdy zestawimy to z innymi wydaniami płytowymi seriali, gdzie po prostu jest informacja o kompletnym sezonie, a nie całej serii.

To nie jest pierwszy raz kiedy fani serialu martwią się o jego przyszłość. Kilka tygodni temu aktor wcielający się w tytułowego bohatera powiedział wprost że chętnie powróciłby na plan filmowy, ale z racji na ogromną ilość projektów w Disneyu — medialny gigant jeszcze nie podjął z nim rozmów na ten temat.

Póki żadna ze stron oficjalnie nie potwierdza tych informacji - można wciąż stawiać pytania o kontynuację. Jednak biorąc pod uwagę tempo wydawnicze Disneya z ostatnich lat, taka cisza i wspomniane pudełko raczej jasno sugerują, by nie robić sobie zbyt wiele nadziei w temacie.

