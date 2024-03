Netflix tworzy hit z wielką gwiazdą. Jest pierwszy trailer

Netflix płynie na fali obecnego boomu na sztuczną inteligencję oraz dystopijnych tytułów sci-fi, zapowiadając kolejną produkcję, osadzoną w mrocznej przyszłości. Po Astronaucie, The Kitchen i Rebel Moon przyszła pora na Atlas – thriller z mechami i Jennifer Lopez w roli głównej.

Jennifer Lopez zasiądzie za sterami bojowego mecha

Jeśli mieliście okazję zagrać w Titanfall i sieciowy shooter od Electronic Arts przypadł Wam do gustu, to powinniście obserwować bibliotekę giganta VOD w okolicach końcówki maja. To bowiem wtedy do oferty Netfliksa trafi Atlas, czyli nowy film science fiction, w którym to właśnie wielkie mechy i sztuczna inteligencja będą grać pierwsze skrzypce. Platforma podzieliła się pierwszą zapowiedzią, którą możecie zobaczyć poniżej.

Produkcja z Jennifer Lopez to podręcznikowa dystopia, rozgrywająca się w świecie pogrążonym w technologicznym konflikcie zbrojnym. Genialna analityczka Atlas Shepard nie ufa sztucznej inteligencji i stoi po stronie grupy, próbującej powstrzymać zbuntowanego robota. Gdy plany misji komplikują się, Shepard trafia na – wydawać by się mogło – odległe pustkowie. Jej jedynym sojusznikiem niespodziewanie staje się jej największy wróg.

Atlas ma być wyładowanym akcją i efektami specjalnymi thrillerem, a o dowiezienie tych obietnic zadba reżyser powiązany z takimi produkcjami jak San Andreas, Rampage: Dzika furia, czy Podróż na tajemniczą wyspę. W obsadzie oprócz Jennifer Lopez znalazły się takie nazwiska jak Sterling K. Brown (Czarna Pantera), Abraham Popoola (Gwiezdne wojny: Andor) i Simu Liu (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni).

Atlas zadebiutuje na Netflix już 24 maja

Stock image form Depositphotos