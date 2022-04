Zmiany w apce Twój Telefon. Niektórzy mogą się pogubić

O tym, że program łączenia smartfonów z Androidem i systemu Windows idzie pełną parą wiemy nie od dziś. Wielokrotnie na łamach Antywebu pokazywałem wam nowości i to, jak sprawdzają się one w praktyce. Owszem, nie zawsze wszystko działało idealnie zgodnie z planem, ale przez ostatnie lata Microsoft zrobił naprawdę dużo, żeby funkcja była użyteczna. To, ile osób z niej naprawdę korzysta, to już nieco inna sprawa. Microsoft mógł nieco ostudzić zapał użytkowników, udostępniając wszystkie najnowsze funkcje na początku wyłącznie posiadaczom telefonów marki Samsung. Teraz dodatkowo Twój Telefon przechodzi przez zmiany, które mogą nieco zdezorientować niektórych użytkowników.

Twój Telefon to teraz Łącze do Windows. Albo nie...

Na swojej stronie Microsoft ogłosił rebranding usługi. W języku angielskim Your Phone zmienia nazwę na Phone Link. Czy ktokolwiek by się tym przejął? Niekoniecznie, gdyby wspomniany rebranding został zrobiony spójnie. Tymczasem, zarówno w języku angielskim, jak i w polskim, Microsoft pokazał, że nawet zmiana nazwy jest w stanie przerosnąć tak wielką markę. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli dziś wejdziemy na Sklep Play, w zakładce aplikacje nie znajdziemy nazwy Phone Link ani jakiegokolwiek jej tłumaczenia. Jest... "Łącze do Windows". Nazwa po pierwsze fatalna, a po drugie - jest nazwą, którą do tej pory stosował Samsung dla funkcji wbudowanej w nakładkę OneUI.

Co więcej, w polskiej wersji coś takiego jak Phone Link... nie istnieje. A przynajmniej nie istnieje w momencie pisania tego tekstu. Aplikacja w sklepie Windows dalej nazywa się "Twój Telefon". Można więc stwierdzić, że rebranding udał się raczej średnio, tak samo jak średnio był chyba w ogóle potrzebny. Dla Microsoftu powodem zmiany był nowy interfejs, jednak o nim informowaliśmy was już we wrześniu 2021 roku. Owszem, zmiany są wyraźne i jest on dostosowany do Windowsa 11, posiada nowy system powiadomień i usprawnienia, ale zmiana nazwy na trzy różne, była moim zdaniem w tym wypadku kompletnie zbędna.

Co więcej, wciąż z części funkcji (jak chociażby odpalanie aplikacji z telefonu przez program) skorzystają tylko użytkownicy Samsunga i, uwaga, Honorów. Tak, drugą marką, która otrzymuje dostęp do ekskluzywnego partnerstwa z Microsoftem jest kierowana przez chiński rząd marka Honor. Skąd taki ruch i czemu MS, ewidentnie chcą rozwijać swoje usługi w Chinach nie postawił na Xiaomi bądź którąś z marek BBK? Nie mam bladego pojęcia, dlaczego Microsoft postanowił podjąć partnerstwo z marką, której nie ma w większości krajów i która za chwile może też nie mieć usług Google.

Widać wielkie biznesy rządzą się swoimi prawami.

