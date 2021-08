Nareszcie. Funkcje Twój Telefon nie tylko dla flagowych Samsungów

Windows Twój Telefon to funkcja pozwalająca na bardzo użyteczną integrację Androida i systemu Windows. Do tej pory najfajniejsze funkcje były zarezerwowane dla flagowych Samsungów. To się jednak zmieni.

Jakiś czas temu Microsoft podjął się dosyć dużego zadania, jakim jest polepszenie współpracy systemu Windows z Androidem. Wyszło to o dziwo naprawdę dobrze i większość produktów (Aplikacje MS na Androida, ich dedykowany launcher) została przyjęta ciepło przez użytkowników. Oprócz tego Microsoft znacznie rozbudował funkcję Twój Telefon, dzięki której możemy na naszym komputerze odbierać i wykonywać połączenia, pisać SMS'y, sterować muzyką ze Spotify czy kopiować pliki z i na smartfona. Problem polega jednak na tym, że część z najfajniejszych funkcji aplikacji pozostaje zarezerwowana dla smartfonów jednej firmy. Wynika to ze współpracy jaką nawiązał Microsoft i Samsung, w ramach której chociażby domyślną chmurą na tych smartfonach jest dziś OneDrive. W przypadku modułu Twój Telefon cześć funkcji została zarezerwowana dla flagowców, jak np. Note 20 Ultra. Takimi funkcjami było m.in. odpalanie kilku programów znajdujących się na smartfonie w oknie na komputerze. Na szczęście - to niedługo się zmieni.

Windows Twój Telefon będzie dostępny dla większej liczby smartfonów

Jak donosi Aggiornamenti Lumia, jest szansa na to, by najlepsze funkcje aplikacji przestały być tylko domeną koreańskich flagowców. Jak się okazuje, topowe funkcje udało się uruchomić na dużo starszych i dużo tańszych modelach - A52 czy A40. Może to oznaczać, że już niedługo funkcjonalności te rozszerzą się na wszystkie smartfony Samsunga. Warunkiem może być (i zapewne będzie) tu jednak posiadanie konkretnej wersji Androida (np. 11).

Wiele osób śledzących temat jest przekonanych, że odblokowanie wszystkich funkcji dla dotychczas niewspieranych telefonów może być krokiem w kierunku rozszerzenia tych możliwości także na innych producentów smartfonów. Oczywiście, w tym wypadku wszystko zależy od Samsunga i ich umowy z Microsoftem. W moim mniemaniu, jeżeli tylko możliwości aplikacji się dodatkowo rozbudują, myślę, że dobrym posunięciem byłoby udostępnienie starszych funkcji dla wszystkich.

Twój Telefon vs. aplikacje Androida na komputerze

Osobną i wciąż nierozwiązaną kwestią jest to, że obecnie Microsoft ma dwa sposoby odpalania aplikacji z Androida na Windowsie. Jedną jest Twój Telefon, czyli de facto streaming ekranu telefonu, a drugą - natywna obsługa aplikacji ze sklepu Amazonu w Windows 11. I szczerze - na tym etapie nie jestem w stanie określić, który z tych sposobów jest wygodniejszy, ponieważ oba mają swoje wady i zalety. W przypadku streamingu mamy dostęp do wszystkich naszych danych zapisanych w aplikacji i oczywiście - do większej liczby programów. Sama jakoś streamingu czasami potrafi pozostawić nieco do życzenia, a i pamiętajmy, że polegamy tu na połączeniu bluetooth, więc musimy mieć telefon zawsze obok. W przypadku aplikacji z Amazona jest odwrotnie - jest to stabilne rozwiązanie, ale dosyć mocno boli ograniczona biblioteka.

Jestem więc bardzo ciekawy tego, w którą stronę pójdzie integracja na linii Windows-Android. Jeżeli udałoby się udostępnić możliwości aplikacji Twój Telefon dla wszystkich, mogłaby ona zyskać znaczną przewagę ze względu na wszystkie dodatkowe funkcje i duży potencjał dla przyszłej rozbudowy.

Łączycie swoje smartfony z Windowsem?