Sprzedaż nic nie dała? Honor też może wyłapać bana

Władze USA wyraźnie nie chcą odpuścić Chinom. Po tym, jak Huawei nie dostał taryfy ulgowej, firma postanowiła w ramach restrukturyzacji sprzedać swoją submarkę Honor. Krok logiczny, jednak jeżeli Huawei chciał udowodnić całemu światu, że nie jest powiązany z chińskim rządem, to nie mógł zrobić nic gorszego, ponieważ sprzedał Honora... chińskiemu rządowi. Taki krok pozwolił jednak marce na powrót do grona podmiotów, które mogą korzystać m.in. z usług Google. Dlatego np. nowo wydany Honor 50 posiada pełen dostęp do GMS. Jeżeli jednak myślicie, że administracja Białego Domu odpuści tak łatwo, to jesteście w błędzie.

USA może zbanować także markę Honor. Chociaż nie ma do tego oficjalnych podstaw

Jak dobrze pamiętacie, specjalny ban dla Huawei został nałożony pod pretekstem cyfrowego bezpieczeństwa narodowego. Sprawa póki co jest bardzo niejasna, ponieważ do opinii publicznej docierają zaledwie skrawki informacji, które można interpretować zgodnie ze swoimi poglądami. Prawdą jednak jest, że Huawei, będąc odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci 5G miał potencjał stać się kluczową firmą dostarczającą ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego technologie. Ban miał więc wiele wymiarów i nie oznaczał tylko wykoszenia telefonów komórkowych chińskiej firmy z amerykańskiego rynku (i przy okazji - z kilkuset innych).

Teraz, jak donosi The Washington Post, agencje bezpieczeństwa, które dwa lata temu umieściły na liście Huaweia, teraz chcą umieścić tam Honora. Jest to ruch zrozumiały "na chłopski rozum" - w końcu marka teraz już oficjalnie jest związana z chińską władzą, a cały ruch wydawał się sposobem na przynajmniej częściowe ominięcie bana. Jednak jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa narodowego, to już nie jest takie oczywiste. Honor nie tylko nie uczestniczy w żadnych innych aktywnościach biznesowych oprócz produkcji telefonów, ale też - nie sprzedaje ich na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa cyfrowego USA jest raczej znikomym i ewentualny ban byłby raczej pokazem stanowiska administracji Stanów względem Chin i próbą kompletnego pogrzebania wszystkiego, co ma związek z Huaweiem.

Źródło