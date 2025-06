Tego mógł się nikt nie spodziewać – zamiast kolejnej podwyżki, Samsung może nas zaskoczyć niższą ceną najnowszych flagowców. Wbrew wcześniejszym przeciekom o podwyżkach, nowe modele mogą być dostępny taniej niż ich poprzednicy, co w świecie rosnących kosztów brzmi co najmniej dziwnie.

Do pokazu nowych flagowców Samsunga zostało jeszcze półtora tygodnia, ale już teraz można się zacząć zastanawiać, czy gigant będzie miał co pokazać? Wyciek informacji goni kolejny i aż zaraz chyba nie będzie już nawet czego zdradzać. Tym razem jednak może nawet samej firmie tak to nie zaszkodzi? W końcu gdy coś ma być tańsze, chociaż nowsze, to nawet najbardziej oporni nadstawią przynajmniej uszu.

Reklama

Czyli jednak da się taniej? Wyciekły ceny nowych flagowców Samsunga

"Taniej niż rok temu" to nie jest rzeczywistość, do której konsumenci są przyzwyczajeni. A jednak wygląda na to, że Samsung może mieć w zanadrzu właśnie niespodziankę tego typu. Jeszcze niedawno branżowe przecieki sugerowały, że nadchodzące składane smartfony Samsunga – Galaxy Z Fold 7 oraz Galaxy Z Flip 7 – będą droższe niż ich poprzednicy. Europejskie sklepy internetowe wywołały niemałe poruszenie, publikując wstępne ceny, które wskazywały na podwyżki rzędu 100–200 euro. Jednak najnowsze doniesienia z WinFuture wprowadzają zupełnie nową narrację. Ceny mogą nie tylko pozostać na poziomie zeszłorocznych modeli, ale w przypadku Z Flip 7 nawet spaść.

Według nowych informacji, Galaxy Z Flip 7 w wersji 256 GB może kosztować w Europie 1099 euro, czyli o 100 euro mniej niż Z Flip 6. Model z pamięcią 512 GB również ma być tańszy, wyceniony na 1219 euro. Dla porównania, poprzednia generacja startowała odpowiednio od 1199 i 1319 euro. To dosć zaskakujący zwrot akcji, biorąc pod uwagę inflację, rosnące ceny komponentów i coraz bardziej zaawansowane technologie w nowych urządzeniach.

Oficjalna premiera Galaxy Z Flip 7 zaplanowana jest na 9 lipca podczas wydarzenia Unpacked w Nowym Jorku. Jeśli potwierdzą się przecieki o niższych cenach, Samsung może nie tylko przyciągnąć nowych klientów, ale też pokazać, że nawet na rynku składanych smartfonów można taniej. Co nie ukrywajmy, temu niszowemu segmentowi smartfonów bardzo by pomogło.