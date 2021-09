Microsoft przygotował zupełnie nową aplikację Twój telefon dla Windows 11. Odświeżony interfejs to nie wszystko, co na nas czeka.

Tylko kilkanaście dni dzieli nas od premiery Windows 11 dla wspieranych komputerów, a wraz z aktualizacją ukażą się nowe wersje aplikacji systemowych. Wiemy już, że otrzymamy nowe Zdjęcia, Painta, Narzędzie wycinania, a także... Zegar, który będzie zintegrowany ze Spotify i będzie oferować funkcje zarządzania czasem oraz powiadomieniami. To zapewne nie wszystko, bo Microsoft nie chwali się wszystkim, co robi, natomiast nadchodzące uaktualnienia na przestrzeni następnych miesięcy z pewnością przyniosą kolejne nowości.

Podczas konferencji poświęconej nowym urządzeniom Surface Microsoft uchylił rąbka tajemnicy na temat jednej z nadchodzących aplikacji, o której nie wiedzieliśmy tak dużo wcześniej. Mowa oczywiście o apce Twój telefon, która pozwala wyświetlać na komputerze powiadomienia ze smartfona, wiadomości SMS, umożliwia przesyłanie zdjęć i innych plików, a pojawi się także uruchamianie smartfonowych aplikacji.

Nowa wersja aplikacji Twój telefon dla Windows 11

Wspomniane apki ze smartfona można nawet przypiąć do paska zadań i otwierać w niezależnych oknach, więc jeżeli jakiś program jest tylko na smartfonie i nie przepadacie za zasięganiem co chwilę po telefon, gdy pracujecie na komputerze, to Microsoft Wam to ułatwi. Jako przykład pokazano Snapchata, który w odróżnieniu od Instagrama czy WhatsAppa, które były typowo mobilnymi platformami do pewnego czasu, nie pojawił się w wersji webowej czy w postaci aplikacji desktopowej, więc jego użytkownicy rzeczywiście są skazani na apkę na smartfonie.

Nie bez przyczyny opisałem tę funkcję jako pierwszą, bo to właśnie ona wydaje się najjaśniejszym punktem aplikacji Twój telefon. Windows i Android nie są tak blisko zintegrowane, jak macOS i iOS, więc Microsoft musi rozwiązywać niektóre problemy/sytuacje na własne sposoby. I trzeba przyznać, że do tej pory wychodzi mu to naprawdę udanie.

Odświeżony interfejs aplikacji Your phone może się podobać

Nowa wersja aplikacji Twój telefon od razu przywita nas też nowym interfejsem, który o wiele lepiej wpasowuje się w środowisko Windows 11. Nastąpi też pewna reorganizacja, ponieważ niektóre elementy trafią w inne miejsca - lewy górny róg będzie centrum informacyjnym nt. telefonu (łączność z siecią, stan baterii, nazwa urządzenia, podstawowe ustawienia jak dzwonek i Bluetooth), zaś poniżej umieszczone będą powiadomienia, które odebrał smartfon.

Po prawej stronie zawartość okna będzie zmienna, ponieważ to tu będziemy odpisywać na wiadomości, przeglądać zdjęcia oraz pliki na telefonie, zarządzać połączeniami telefonicznymi (wspierane na razie tylko na Surface Duzo i modelach Galaxy od Samsunga) oraz uruchamiać aplikacje. Opcja "Open phone screen" - jak wskazuje nazwa - zezwoli na streamowanie zawartości ekranu telefonu na komputer, co może być przydatne dla niektórych użytkowników.

Nie wiemy, czy widoczna na grafikach wersja aplikacji Twój telefon zawita z Windows 11 już na początku października, czy zostanie udostępniona w jednej z aktualizacji, ale trzeba przyznać, że wiele rzeczy nareszcie zaczyna wychodzić na prostą i cały ekosystem wygląda coraz lepiej.