Zdjęcia Google z ważnym ulepszeniem dla rewolucyjnej funkcji. Tak dobrze jeszcze nie było

Zdjęcia Google ewoluują na naszych oczach. Platforma regularnie wprowadza innowacje, które mogą zmienić sposób, w jaki zarządzamy naszymi wspomnieniami. Najnowsza aktualizacja innowacyjnej funkcji Ask Photos, która to napędzana jest zaawansowanymi algorytmami sztucznej inteligencji, to krok w stronę bardziej intuicyjnego i szybkiego wyszukiwania multimediów w obrębie platformy. I już teraz staje się ona jeszcze lepszą i efektywną.

Funkcja "Ask Photos", wprowadzona przez Google jako rewolucyjne narzędzie do przeszukiwania bibliotek zdjęć, miała być przełomem z prawdziwego zdarzenia. Zaprezentowana jako sposób na łatwe nawigowanie po ogromnych zbiorach dzięki naturalnym zapytaniom, początkowo nie spełniła pokładanej w nich oczekiwań. Użytkownicy skarżyli się na opóźnienia w odpowiedziach, a także na niedociągnięcia w jakości i użyteczności interfejsu.

Google nie pozostało obojętne na te skargi. Kilka tygodni temu ogłosiło znaczące ulepszenia w tym module, których głównym celem ma być rozwiązanie problemu opóźnień. Teraz funkcja łączy klasyczne wyszukiwanie znane ze Zdjęć Google z zaawansowanymi modelami Gemini. Co to oznacza? Proste zapytania, takie jak „plaża” czy „psy”, generują natychmiastowe wyniki oparte na tradycyjnym algorytmie, podczas gdy sztuczna inteligencja działa w tle, by dostarczyć bardziej precyzyjne odpowiedzi na skomplikowane zapytania. Dzięki temu użytkownicy otrzymują szybsze rezultaty w sekcji "Najlepsze dopasowanie", co znacząco poprawia komfort korzystania z aplikacji.

Kolejną nowością jest rozszerzenie dostępności Ask Photos poza fazę wczesnego dostępu. Funkcja zaczyna być wprowadzana na konta szerszego grona odbiorców - niestety, póki co wciąż wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Aby z niej skorzystać, trzeba spełnić określone warunki: mieć co najmniej 18 lat, znajdować się w USA, ustawić język konta Google na angielski (USA) oraz włączyć funkcję Grup Twarzy w ustawieniach prywatności aplikacji. Choć na razie nowości te nie są dla nas dostępne, to prawdopodobnie kwestią kilku najbliższych miesięcy jest udostępnienie tej funkcji także pozostałym częściom świata. To jest jedna ze ścieżek rozwoju, którą cały czas obserwujemy. Gigant krok po kroku wprowadza kolejne innowacyjne funkcje w swoich produktach: najpierw ograniczając się do najważniejszego z ich perspektywy rynku, a później stopniowo rozszerzając dostępność o inne kraje. To schemat, który musi się wyjątkowo sprawdzać, bo firma pozostaje mu wierna od jakiegoś czasu.