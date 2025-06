Ogromna aktualizacja dla zegarków Garmin. Tona nowych funkcji

Właściciele modeli takich jak Fenix 8, Enduro 3, a także Fenix E, mogą już zacierać ręce. W ramach programu beta udostępniono wersję oprogramowania - 17.11, która dodaje większość zaawansowanych funkcji debiutujących w najnowszym modelu Forerunner 970. To prawdziwa gratka dla wszystkich entuzjastów technologii sportowych, którzy zyskają dostęp do nowych narzędzi treningowych, ulepszeń interfejsu i poprawek stabilności.

Reklama

Co nowego? Przegląd najważniejszych zmian

Aktualizacja jest niezwykle obszerna i wprowadza nowości w niemal każdym aspekcie działania zegarka. Od analizy treningu, przez codzienne użytkowanie, aż po specjalistyczne funkcje dla konkretnych dyscyplin. W sumie to dokładnie 28 nowych funkcji, które zyskają wasze zegarki. Najważniejsze zmiany, na które warto zwrócić uwagę w przypadku biegaczy i triathlonistów to zaawansowane metryki, które do tej pory były zarezerwowane dla topowego Forerunnera:

Running Economy i Running Tolerance: dwa nowe wskaźniki, które pomogą ocenić efektywność biegu oraz odporność organizmu na zmęczenie podczas długotrwałego wysiłku.

dwa nowe wskaźniki, które pomogą ocenić efektywność biegu oraz odporność organizmu na zmęczenie podczas długotrwałego wysiłku. Wsparcie dla planów treningowych do triathlonu: zegarki zyskują możliwość adaptacyjnego planowania treningów triathlonowych oraz wsparcie dla wydarzeń wyścigowych w tej dyscyplinie.

zegarki zyskują możliwość adaptacyjnego planowania treningów triathlonowych oraz wsparcie dla wydarzeń wyścigowych w tej dyscyplinie. Moc biegowa na stronie progu mleczanowego: jeszcze głębsza integracja pomiaru mocy biegowej z kluczowymi wskaźnikami fizjologicznymi.

jeszcze głębsza integracja pomiaru mocy biegowej z kluczowymi wskaźnikami fizjologicznymi. Wsparcie dla "Provisional Finish Point": funkcja niezwykle przydatna podczas nawigowania po kursie, pozwalająca na ustawienie tymczasowego punktu końcowego.

funkcja niezwykle przydatna podczas nawigowania po kursie, pozwalająca na ustawienie tymczasowego punktu końcowego. Treningi interwałowe w kolarstwie: dodano wsparcie dla treningów wielosportowych, co z pewnością ucieszy triathlonistów.

Ponadto nowa aktualizacja to również wiele nowych funkcjonalności typowych dla smartwatchy. Wśród najważniejszych warto wymienić:

Dostęp do aplikacji gestem: listę aplikacji można teraz wywołać, przesuwając palcem w lewo na tarczy zegarka.

listę aplikacji można teraz wywołać, przesuwając palcem w lewo na tarczy zegarka. Nowe aplikacje i widżety: wbudowany kalkulator oraz spersonalizowane tryby skupienia (Custom Focus Modes) , które pozwolą dostosować powiadomienia i funkcje do aktualnej aktywności (np. praca, trening, sen).

wbudowany oraz spersonalizowane , które pozwolą dostosować powiadomienia i funkcje do aktualnej aktywności (np. praca, trening, sen). Wieczorny i poranny raport: raporty zostały rozszerzone, a dodatkowo pojawił się "Raport wieczorny", podsumowujący dzień i przygotowujący do odpoczynku.

raporty zostały rozszerzone, a dodatkowo pojawił się "Raport wieczorny", podsumowujący dzień i przygotowujący do odpoczynku. Inteligentny alarm (Smart Wake): zegarek będzie starał się wybudzić Cię w fazie płytkiego snu, w określonym przedziale czasowym przed docelową godziną pobudki.

zegarek będzie starał się wybudzić Cię w fazie płytkiego snu, w określonym przedziale czasowym przed docelową godziną pobudki. Klawiatura Emoji i nowe układy klawiatury QWERTY: odpisywanie na wiadomości staje się łatwiejsze.

Aktualizacja przynosi także usprawnienia dla miłośników żeglarstwa (nowy ekran danych Tack Assist i pole danych Race Timer), a także naprawia dziesiątki drobnych, ale irytujących błędów, takich jak problemy z rozłączaniem czujnika tętna w trybie gry, zawieszanie się aplikacji czy nieprawidłowe wyświetlanie danych na tarczy zegarka. Pełną listę zmian znajdziecie na forum Garmina.

Jak zapisać się do programu beta i przetestować nowości?

Jeśli chcesz wypróbować nowe funkcje przed ich oficjalną premierą w finalnej wersji, to musisz zapisać się do programu beta testów. Garmin prowadzi publiczny program testów beta i aby do niego dołączyć, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

Zaloguj się na swoje konto w serwisie Garmin Connect w przeglądarce internetowej. Przejdź do ustawień urządzenia, klikając ikonę zegarka w prawym górnym rogu. Wybierz z listy swój model zegarka (np. Fenix 8). Znajdź i kliknij opcję "Dołącz do programu beta oprogramowania" (Join Beta Software Program). Zaakceptuj warunki programu.

Po zapisaniu się zegarek automatycznie (zazwyczaj w ciągu doby) wyszuka i zaproponuje instalację najnowszej dostępnej wersji beta oprogramowania. W tym przypadku może być jednak konieczne samodzielne wyszukanie aktualizacji. Pamiętajcie też, że oprogramowanie beta może zawierać błędy, dlatego instalujecie je na własną odpowiedzialność. Na szczęście w każdej chwili można opuścić program beta i wrócić do stabilnych wersji oprogramowania.