Nie wiesz, jaki masz PIN? Zmienisz go z mObywatelem

Na początku tego miesiąca mieliśmy 6. rocznicę wydania pierwszego e-Dowodu w Polsce. Dowód osobisty z elektroniczną warstwą to było spory krok na przód i wiele udogodnień za nim idących, ale i konieczność pamiętania przez kilka lat kodu PIN, nadanego przez nas przy jego wydawaniu.

Tym bardziej to mogło okazać się to teraz problemem, gdyż wielu z Was po raz pierwszy chciało go użyć, dopiero przy okazji ostatniej nowości w mObywatel, czyli podpisu osobistego. Podejrzewam, że był to na tyle duży problem, że postanowiono dziś dodać do mObywatel funkcję zmiany tego PIN-u.

Do tej pory zmiana kodu PIN możliwa była tylko:

podczas wizyty w urzędzie,

za pomocą oprogramowania E-dowód menedżer na komputerze i czytnika e-dowodu,

za pośrednictwem aplikacji eDO App na urządzeniach mobilnych.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski:

Od teraz użytkownik nie musi martwić się, że zapomniał PIN-u do certyfikatu podpisu osobistego swojego e-dowodu. Wystarczy, że przygotuje kod PUK e-dowodu i samodzielnie zmieni PIN2 w trakcie podpisywania dokumentu. Tym sposobem odblokuje też certyfikat podpisu osobistego, jeśli trzykrotnie wpisał błędny PIN2. To nowość, która pozwala zarządzić e-dowodem w aplikacji i zaoszczędzić sobie wycieczki do urzędu.

Od dziś wystarczy kod PUK, który otrzymaliście w urzędzie wraz z e-dowodem i aplikacja mObywatel w smartfonie z NFC. Jeśli zapomnieliście kod PIN lub trzykrotnie źle go wpisaliście podczas podpisywania jakiegoś dokumentu, teraz wystarczy kliknąć w link pod polem do wpisania PIN: Nie pamiętasz PIN-u lub PIN jest zablokowany?

W kolejnym kroku wpisujemy kod PUK, następnie dwukrotnie wprowadzamy nowy PIN oraz potwierdzamy zmianę przyłożeniem e-dowodu do smartfona z NFC. W dalszej kolejności możemy już kontynuować proces składania podpisu osobistego, który zakończy się ponownym przyłożeniem e-dowodu do smartfona.

Ministerstwo cyfryzacji podaje, że nowość ta pojawiła się dziś u pierwszych użytkowników aplikacji mObywatel, wszyscy powinni móc z niej skorzystać najpóźniej do 25 marca.

Źródło: Ministerstwo cyfryzacji.