mObywatel z opcją na którą czekaliśmy. Nowa wersja już dostępna!

mObywatel już z podpisem osobistym! Koniec drukowania

Podpis osobisty jest podpisem elektronicznym i jest urzędowo honorowany oraz traktowany na równi z podpisem własnoręcznym. Ileż to razy musiałem wysyłać już różnego rodzaju dokumenty, które wymagały własnoręcznego podpisu, więc uprzednio wymagały wydrukowania go w punkcie ksero — kto dziś ma drukarkę w domu?

Reklama

Teraz załatwimy to z poziomu aplikacji mobilnej, a więc w skrajnym przypadku nawet „na mieście”. Wymagany do tego jest tylko smartfon z obsługą NFC, no i e-Dowód z warstwą elektroniczną.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski:

Jak podpisać dokument w aplikacji mObywatel

Podpisem cyfrowym możemy opatrzyć plik w formacie PDF, a więc nawet jeśli musimy wypełnić edytowalny formularz, na przykład w formacie .docx wystarczy, że po wypełnieniu wyeksportujemy go do pliku PDF w Google Dokumenty i możemy go od razu załączyć do podpisu w aplikacji mObywatel.

Po załączeniu przepisujemy numer CAN z e-Dowodu (przednia cześć dowodu, u dołu po prawej) oraz nadany w urzędzie przy odbiorze e-Dowodu sześciocyfrowy PIN. Po uzupełnieniu tych danych aplikacja prosi o przyłożenie do smartfona z NFC naszego e-Dowodu, trzeba to zrobić kilkukrotnie — coś jak przy definiowaniu odcisku palca w smartfonie i po kilku sekundach mamy podpisany dokument. Możemy go zapisać na urządzeniu, załączyć do wiadomości i wysłać do adresata.

mObywatel z podpisem osobistym - witamy w XXI wieku

Tak więc witamy w XXI wieku, teraz naprawdę na palcach jednej ręki będzie można wymieniać sytuacje, w których konieczne będzie drukowanie takich dokumentów, by opatrzyć je własnoręcznym podpisem. Osobiście nic takiego mi nie przychodzi teraz do głowy — jaki to jeszcze może być dokument, no ale pewnie jeszcze się zdarzy.