Polacy wypowiedzieli się, co myślą o wyeliminowaniu gotówki

Polska, to jest swojego rodzaju ewenement. Odznaczamy się wyjątkową skłonnością do szybkiego przyjmowania wszelkiego rodzaju nowinek technologicznych i nowoczesnych form płatności bezgotówkowych - myślę, że w tym jesteśmy jak nie liderem to na pewno w ścisłej światowej czołówce.

Z drugiej zaś strony, odznaczamy się jednocześnie niezwykle mocnym przywiązaniem do gotówki, bez której nie wyobrażamy sobie codziennego życia.

Zaledwie w zeszłym tygodniu dzieliłem się z Wami wynikami bardzo ciekawego raportu firmy doradczej EY - "10 lat BLIKNĘŁO". Jeśli nie czytaliście, serdecznie zapraszam do tamtego wpisu, tu tylko przytoczę fragment odnoszący się do wykorzystywania gotówki w Polsce:

Mamy tu porównanie roku 2020 vs 2023, i w tym okresie niemal nie drgnął odsetek Polaków, którzy w ostatnich 12 miesiącach płacili gotówką,- gdzie ta umierająca gotówka?

Nieznacznie wzrosło wykorzystanie kart płatniczych, przelewy niemal bez zmian, a płatności BLIKIEM urosły z 24% do aż 50%. Co ciekawe, straciły na popularności płatności mobilne typu Apple Pay czy Google Pay, z którymi BLIK miał przegrać, a polecanie zapłaty przechodzą już w zapomnienie - całkiem słusznie.

97% rodaków w ostatnich 12 miesiącach w największym odsetku płaciło gotówką, i nie zmieniło się to w ostatnich latach prawie w ogóle. Gdyby nie BLIK można by powiedzieć, że nowoczesne formy płatności są w niszowym wykorzystaniu, a wręcz ich popularność zmalała w trzy lata (mowa o Google Pay czy Apple Pay).

Dlatego trudno się dziwić wynikom sondażu Ariadny, z którego wynika, że aż 78% Polaków jest przeciwna wyeliminowaniu gotówki, z czego ponad połowa 55% zdecydowanie przeciwna, a co czwarty odpowiedział, że raczej nie powinniśmy przechodzić wyłącznie na płatności bezgotówkowe.

Z drugiej strony, tylko 4% zdecydowanie opowiada się za likwidacją gotówki, a 8% raczej by się jej pozbyło. Z kolei tylko 9% rodaków, nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

