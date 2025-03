UOKiK: Vectra znowu podwyższa klientom opłaty

Wspomniana kara,- 22 mln zł kary dla Vectry, nałożona została na operatora w styczniu 2023 roku, a obejmowała okres od 2019 roku do 2020 roku. Czego dotyczyła?

Vectra we wspomnianym okresie informowała klientów o dodaniu klauzuli modyfikacyjnej do umów, które jej nie posiadały bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. W następnych latach operator proponował klientom na podstawie tej klauzuli podwyższenie opłat za abonament za internet lub telewizję o 5 zł - rocznie o 60 zł i 120 zł. Wyznaczając przy tym termin na ustosunkowanie się do tej propozycji, jeśli dany klient nie odpowiedział w wyznaczonym terminie, wyższa opłata automatycznie wchodziła w życie.

Vectra odwołała się od tej kary do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ten potwierdził ustalenia UOKiK, jednak wyrok nie jest prawomocny, gdyż operator ponownie się odwołał.

Teraz mierzy się jednak z kolejnymi zarzutami, tym razem chodzi o podwyżki usług dostępu do internetu i telewizji w kwotach od 4 do 7 zł miesięcznie przy umowach, które nie przewidywały możliwości wprowadzenia takich podwyżek.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Wielokrotnie kwestionowaliśmy nieprawidłowo wprowadzane zmiany w umowach na czas nieokreślony lub określony w sektorze telekomunikacyjnym czy w branży finansowej. Po naszych działaniach rynek dostosowuje się do przepisów. Vectra tymczasem kolejny raz niezgodnie z prawem podniosła opłaty. Nie zostawiamy tego bez reakcji. Takie działanie przedsiębiorcy zaburza również konkurencję na rynku, ponieważ jest szkodliwe dla uczestników przestrzegających zasad.

Ponownie zarzuty też dotyczą jednostronnego wprowadzenia przez Vectrę do już zawartych umów tzw. klauzuli inflacyjnej, czyli praktyki już zakwestionowanej we wcześniejszych postępowaniach UOKiK, uznanych jako abuzywne, bezskuteczne i nie wiążące klientów.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, UOKiK może nałożyć na Vectrę karę w wysokości 10% obrotu oraz zwrotu klientom bezprawnie pobranych opłat, w wyniku wprowadzonych podwyżek.

Źródło: UOKiK.

