Zgubiłeś telefon z mObywatelem? Wystarczą te kroki, by nie stracić danych

W telefonie trzymamy już niemal wszystko. Cyfrowe wersje dokumentów, kart płatniczych, a nawet kluczy – do samochodu, domu, czy mieszkania. Co zrobić gdy zgubimy telefon lub został on skradziony, a martwimy się o dane z aplikacji mObywatel?

Pod koniec sierpnia Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało krótki poradnik, z którego mogliśmy się dowiedzieć, co zrobić w przypadku zgubienia fizycznego dowodu osobistego. Dziś MC przychodzi z podobnym poradnikiem, tym razem związanym z utraconym telefonem z zainstalowaną aplikacją mObywatel, w której znajdziemy cyfrowe wersje najpopularniejszych dokumentów tożsamości. Ministerstwo sytuację zgubionego, a konkretnie skradzionego telefonu, z zainstalowaną aplikacją wyjaśnia na przykładzie scenariusza i historii Natalii. Jej przygoda powinna dać do zrozumienia, że nie trzeba panikować, ale należy działać z rozwagą i szybko:

Natalia zaczęła dzień jak zwykle – wstała rano, zjadła szybkie śniadanie i ruszyła na przystanek autobusowy. Miała w planach kolejny intensywny dzień w pracy, ale nic nie zapowiadało, że to będzie dzień pełen emocji. W autobusie, jak zawsze, wyciągnęła telefon, by sprawdzić maile i przejrzeć wiadomości. Po chwili zagłębiła się w czytanie książki, a telefon włożyła do torby.

Gdy dotarła do biura i usiadła przy swoim biurku, chciała sprawdzić godzinę na telefonie. Sięgnęła do torby, ale nie mogła go znaleźć. Zaczęła przetrząsać torbę, ale im bardziej szukała, tym większa panika ją ogarniała. Po chwili zrozumiała, że telefon musiał jej zostać skradziony w autobusie. W jednej chwili ogarnęła ją fala strachu – wszystkie dane, mDokumenty. Czy złodziej mógłby je wykorzystać?

Uwaga na złodziei i zgubiony telefon. Jak zablokować dostęp do mObywatel?

Z bijącym sercem, Natalia podzieliła się swoim problemem z kolegą z pracy, Tomkiem. Tomek, zachowując zimną krew, natychmiast podał jej numer telefonu do infolinii, na której można zablokować dostęp do aplikacji mObywatel i znajdujących się tam dokumentów: +48 42 253 54 74. "Zadzwoń tam jak najszybciej. Po telefonicznym zgłoszeniu Twoje dokumenty i dane przestaną być widoczne w aplikacji na skradzionym lub zgubionym telefonie" powiedział spokojnie.

Natalia bez wahania chwyciła za służbowy telefon i zadzwoniła na podany numer. Konsultant na infolinii, po weryfikacji danych, szybko pomógł jej zablokować dostęp do aplikacji na telefonie, dzięki czemu wszystkie dane były bezpieczne. Gdy odłożyła słuchawkę, poczuła ulgę – chociaż straciła telefon, wiedziała, że nikt nie uzyska dostępu do jej prywatnych informacji.

Odetchnęła z ulgą, myśląc, że na szczęście nie miała przy sobie plastikowego dowodu osobistego. Gdyby złodziej go pozyskał, to miałby wszystkie jej dane niezabezpieczone, co mogłoby mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. Uspokojona, ale nadal wstrząśnięta, postanowiła niezwłocznie udać się na komisariat, aby złożyć zawiadomienie o przestępstwie.

Zgubiony/skradziony telefon z mObywatelem? Tak zablokujesz dostęp do aplikacji

Możesz aktywować mObywatela 2.0 na innym urządzeniu,

Zgłoś na infolinii: +48 42 253 54 74. Takie działanie spowoduje, że dokumenty i dane przestaną być widoczne w aplikacji na skradzionym lub zgubionym telefonie. Nikt ich nie zobaczy ani nie wykorzysta.

Jak widać panika tu nie jest wskazana. Oczywiście nikt nie chce być bohaterem tej historii, jednak i my nim możemy się kiedyś stać. Warto więc zapoznać się z nią zaznajomić i pamiętać, że w przypadku kradzieży telefonu należy zgłosić ten fakt na policję oraz podjąć dodatkowe kroki gwarantujące zabezpieczenie naszych danych. Choć istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że złodziejowi nie uda się ominąć blokad, lepiej dmuchać na zimne.