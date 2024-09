Szybko zaktualizuj mObywatela. To dla twojego bezpieczeństwa

Od kilku dni cała Polska żyje wydarzeniami na południowym zachodzie Polski. Powódź to temat bardzo delikatny i często komentowany. Nie da się jednak ukryć, że najważniejsza jest pomoc ludziom z zalanych miast i wsi oraz samorządom, które latami będą odbudowywać swoje obszary. Równie ważne jest odpowiednie wczesne informowanie o możliwych zagrożeniach oraz zaznajomienie się z działaniami na wypadek wystąpienia powodzi. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do instalowania najnowszej aktualizacji aplikacji mObywatel. Pojawiła się w niej funkcja Alert powodziowy, której nikt nie powinien ignorować.

Polecamy na Geekweek: MEN uruchomił telefon wsparcia dla uczniów i nauczycieli dotkniętych powodzią

Łatwo i szybko dostępna, a przede wszystkim wiarygodna informacja o zagrożeniach związanych z powodzią to kluczowy aspekt bezpieczeństwa. Dlatego w aplikacji mObywatel od teraz każdy szybko sprawdzi aktualne ostrzeżenia o zagrożeniach powodziowych w swojej okolicy. Dowie się też, co robić w sytuacji zagrożenia powodziowego.

– mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Prognozy i dane w usłudze Alert powodziowypochodzą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW). Ministerstwo podkreśla, że to najbardziej rzetelne i sprawdzone informacje – dostarczają je odbiorcom eksperci, którzy na bieżąco monitorują sytuację powodziową.

A z czego będzie można skorzystać w ramach Alertu powodziowego w mObywatelu? Funkcja zostałą podzielona na dwie sekcje:

Ostrzeżenia hydrologiczne

Jak postępować?

W ostrzeżeniach hydrologicznych znajdziemy aktualne komunikaty i informacje na temat sytuacji w danym województwie. Te podawane są chronologicznie z okresem obowiązywania, stopniem zagrożenia, czy przebiegiem. Natomiast w sekcji Jak postępować? udostępnione są wskazówki i porady związane m.in. z szukaniem pomocy i tym, co powinniśmy mieć przy sobie w razie zagrożenia powodzią. Choć nie ma tych wskazówek zbyt wiele, warto je przejrzeć i dowiedzieć się więcej o kolorystykach flag lub materiałów, które można wywiesić, by poinformować służby o konieczności ewakuacji (kolor biały). Kolor czerwony oznacza wezwanie pomocy medycznej, a niebieski potrzebę żywności i wody. To tu dowiemy się też jakie sygnały przekazywać załodze helikoptera ratowniczego.