Rząd poprawia mObywatela. Z tych funkcji dziś nie skorzystasz

mObywatel stale się rozwija i co jakiś czas pojawiają się w nim nowe funkcje. Aplikacja na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zmieniła się diametralnie, ale i ona potrzebuje czasem oddechu. Dziś z niektórych funkcji nie skorzystasz, a wszystko przez prace techniczne.

mObywatel w wersji 2.0 zadebiutował w zeszłym roku przynosząc do aplikacji mobilnej cyfrowy dowód tożsamości, który jest tożsamy z fizycznym dowodem osobistym. Z informacji przekazywanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, z mDowodu w lutym tego roku korzystało już ponad 6 mln Polaków. Choć na aktualizację tych liczb musimy jeszcze poczekać, nie da się ukryć, że mObywatel jest jedną z najchętniej pobieranych aplikacji w naszym kraju. I nie ma co się dziwić – w końcu pod ręką mamy dostęp do szeregu dokumentów i usług, które jeszcze kilka lat temu wymagały od nas osobistej wizyty w urzędzie.

Dzięki rozwojowi aplikacji nie musimy mieć przy sobie niektórych dokumentów w wersji fizycznej (na terenie Polski), nie musimy też martwić się kolejkami w urzędach – niektóre sprawy załatwimy z poziomu telefonu lub komputera. mObywatel jest też dostępny przez stronę internetową, jednak serwis obsługi obywateli wciąż jest stosunkowo ubogi i widać, że cała uwaga skupiona jest na usprawnianiu aplikacji.

Prace nad utrzymaniem wszystkiego w ryzach wymagają czasem kroków, które mogą nie spodobać się niektórym użytkownikom. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało właśnie, że dziś (19.09) w godzinach wieczornych, niektóre usługi i dokumenty nie będą dostępne w aplikacji mobilnej mObywatel. Ma to związek z koniecznością przeprowadzenia prac technicznych. Choć przedstawiciele ministerstwa nie wdają się w szczegóły zakresy tych prac, wiemy, że użytkownicy nie skorzystają z rozwiązaniach związanych z pojazdami i uprawnieniami do ich prowadzenia.

Przerwa techniczna w mObywatelu. Dziś z tych funkcji nie skorzystasz

Choć Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że w godzinach 19:00-20:00 nie będzie można skorzystać z historii pojazdu, usługi Bezpieczny autobus oraz Moje pojazdy i mPrawo jazdy (również Tymczasowe) pozostałe funkcje mObywatela powinny działać bez zarzuty, w tym mDowód, legitymacje, czy potwierdzenie prawa wykonywania zawodu. Dostępne będą też usługi typu Zastrzeż PESEL, Bezpiecznie w sieci, Bon energetyczny, Mandaty, Punkty Karne, czy inne.

Przy okazji warto przypomnieć, nad czym obecnie pracują ekipy z Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki, które zajmującą się rozbudową mObywatela i wprowadzaniem nowych funkcji. To między innymi:

Rozwój ePłatności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja nauczyciela

Wniosek o dowód osobisty (swój i dziecka)

e-Doręczenia

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

mStłuczka

Rozwój usługi Bezpiecznie w sieci (rozbudowa możliwości zgłaszania incydentów)

Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Choć ram czasowych na ich wprowadzenie nie ma, warto wyczekiwać oficjalnych komunikatów ze strony twórców mObywatel. Gdy tylko pojawią się kolejne nowości w aplikacji, z pewnością będziemy was o tym informować. W międzyczasie już teraz możecie korzystać z bogatego katalogu usług i dokumentów, po które można sięgnąć i skorzystać w wielu przypadkach – i to bez konieczności wizyty w urzędzie.