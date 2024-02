Google ulepsza swoje narzędzia. Rewolucyjne rozwiązania także w aplikacjach na smartfona

Google uśmierciło Barda i... przemianowało go na Gemini. Firma zaoferuje jeszcze doskonalszy model AI: a co poza nim?

Google regularnie informuje nas o nowościach w swoich usługach. Firma ani trochę nie zatrzymuje się w temacie innowacji i rozwoju swoich platform. Ostatnią wielką nowością u nich, podobnie jak i u konkurencji, pozostaje sztuczna inteligencja. Internetowy gigant w pocie czoła nadrabia zaległości za wyzwaniem, które niejako rzuciło im OpenAI. W mig je nadrobili i w swoich narzędziach zaimplementowali wiele sprytnych rozwiązań, które pozwalają użytkownikom korzystać z nich jeszcze prościej i efektywniej.

Dzisiaj firma oficjalnie informuje o tym, że wkracza w nowy rozdział ery Gemini. Ich asystent Ai którego znaliśmy pod nazwą Bard przestaje istnieć i zastępuje go... no właśnie, Gemini!

Google Bard idzie w niebyt. Od teraz to po prostu Gemini

Bez wątpienia Google Bard Gemini to jeden z tych projektów Google, które wywołują efekt WOW. Narzędzie zachwyca swoją precyzją i możliwościami. Teraz wkracza ono na zupełnie nowy poziom. Firma chwali się, że obecna wersja modelu językowego pozwala na rozmowę w ponad 40 językach i dostępny jest dla użytkowników ponad 230 krajów/regionów. I od teraz nie tylko staje się on jeszcze doskonalszy, ale też bardziej dostępny. Wszystko dzięki interfejsowi Gemini Advenced oraz dedykowanej aplikacji mobilnej, która trafia zarówno na smartfony z Androidem jak i iOS na pokładzie.

Gemini Advanced — co to takiego?

Gemini Advanced to zupełnie nowa usługa w portfolio Google, która oparta jest o najbardziej zaawansowanym modelu AI od Google: Ultra 1.0. To właśnie on ma radzić sobie śpiewająco nawet ze złożonymi zadaniami: kodowaniem, logicznym rozumowaniem czy wykonywaniem wielopoziomowych instrukcji. Ma też być narzędziem, które poradzi sobie z pracą kreatywną. Jak informuje Google:

Gemini Advanced może stać się osobistym nauczycielem, tworząc instrukcje krok po kroku, przykładowe testy lub dyskusje typu pytanie-odpowiedź dostosowane do Twojego stylu uczenia się.

Może pomóc Ci w bardziej zaawansowanych zadaniach programistycznych, służąc jako miejsce do wymiany pomysłów i pomagając ocenić różne podejścia.

Może pomóc twórcom treści cyfrowych w przejściu od pomysłu do rezultatu, generując świeże treści, analizując najnowsze trendy i opracowując lepsze sposoby na zwiększanie liczby odbiorców.

Gemini na smartfonach. Aplikacje już dostępne!

W dzisiejszych czasach w kwestii wygody nie ma nic lepszego niż... dostęp do ulubionych narzędzi w formie mobilnej aplikacji. Google doskonale o tym wie, dlatego dziś oficjalnie wprowadza do oferty mobilne aplikacje dla Gemini, by jeszcze wygodniej korzystało się z ich nowych narzędzi na smartfonach i tabletach.

Dzięki dostępowi do Gemini na telefonie możesz pisać, mówić lub dodawać obrazy, aby uzyskać pomoc w różnych sytuacjach. Możesz na przykład przesłać zdjęcie przebitej opony z prośbą o instrukcje, wygenerować niestandardowy obraz do wykorzystania w zaproszeniu na kolację lub poprosić o pomoc w napisaniu trudnej wiadomości. To ważny pierwszy krok w budowaniu prawdziwie konwersacyjnego, multimodalnego i pomocnego asystenta opartego na AI.

Warto mieć jednak na uwadze, że póki co aplikacje radzić sobie będą z ograniczoną ofertą językową. Ta ma zostać poszerzona w najbliższych tygodniach.