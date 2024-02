Nawigacja Google traci opcje. Wierni użytkownicy są rozczarowani

Popularna nawigacja wprowadza szereg zmian. Wiele z nich jest na plus, ale część niekoniecznie przypadła do gustu wiernym użytkownikom aplikacji.

Waze to druga z nawigacji należących do Google. I choć nie jest ona tak szeroko rozpoznawalna jak Mapy Google — od lat ma swoich wiernych fanów i użytkowników. I ci są przyzwyczajeni do pewnych rozwiązań, które były tam od dawna... a teraz najzwyczajniej znikają. Nie tak dawno głośno było o tym, że traci ona wsparcie kilku komend Asystenta Google. Teraz firma wprowadza zmiany w jednej z kluczowych funkcji która pozwala się Waze wyróżnić na tle Map Google: zgłaszania napotkanych na drodze trudności.

Waze wprowadza zmiany w raportowaniu. Oto dobre wiadomości

W najnowszej aktualizacji map Waze — zarówno na iOS jak i Androida — w rogu smartfona widnieje nowa ikonka do zgłaszania drogowich trudności. Po jej wyborze otwiera się całkowicie odnowione menu z brzmiącym niemalże egzystencjalnie pytaniem: co widzisz. I to z jego poziomu można informować o napotkanych drogowych trudnościach, m.in.: korkach, patrolach policji, złych warunkach pogodowych czy stłuczkach.

I bez wątpienia to jedna ze zmian, które wyjdą aplikacji na dobre. Nowy interfejs jest bowiem znacznie bardziej czytelny i łatwiejszy w obyciu, zaś sam proces zgłaszania drogowych problemów jest znacznie szybszy i łatwiejszy.

Są także gorsze wiadomości. Waze traci opcje

Niestety, oprócz tych pozytywnych informacji na temat zmian w Waze pojawiają się również... te gorsze. Bowiem z dostępnych opcji zniknęły te, które od lat były częścią aplikacji. Brakuje np. wyszczególnionej opcji poważnych wypadków drogowych, które dotychczas były częścią sekcji zagrożeń. Nie ma też sekcji do zgłaszania pozostawionego na środku drogi, samotnego, samochodu.

Takie zmiany w kategoriach nie przypadły do gustu wiernym użytkownikom, którzy najzwyczajniej w świecie czują się zagubieni po wprowadzeniu wspomnianych zmian. Trudno im się do końca dziwić. Przyzwyczajenie się do nowych kategorii trochę zajmie...