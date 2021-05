Koniec z darmowym miejscem, co wybrać zamiast Zdjęć Google? 5 alternatyw

Darmowe konto iCloud oferuje 5 GB pojemności, ale za kilka złotych można je zwiększyć do 200 GB. W przypadku kopii zapasowej w Apple Zdjęcia nie mamy jednak możliwości wybiórczego zapisywania zdjęć na dysku urządzenia – do wyboru są tylko dwie opcje: albo zatrzymamy wszystkie, albo zdamy się na algorytmy Apple, które zdecydują o tym, jakie pliki zostaną w pamięci, a jakie będą pobierane na żądanie.

NAS

Coraz częściej wybieraną przez wiele osób alternatywą jest kopia lokalna wykonywana na własnych dyskach. To tak zwane NAS-y, czyli Network Attached Storage – dołączana do sieci przestrzeń dyskowa. Dostęp do niej możemy mieć tylko w ramach sieci domowej, ale istnieje też możliwość podłączenia ich do Internetu, by móc przeglądać i zapisywać dane z każdego miejsca na Ziemi.