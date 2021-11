Zbliżeniowy BLIK się rozkręca. Nowe banki i kampania marketingowa

Zbliżeniowy BLIK trafia do kolejnych banków. Po Banku Millennium, PKO Banku Polskim i Alior Banku, nowe rozwiązanie udostępnia Santander Bank, mBank oraz ING Bank Śląski. To dobry moment na kampanię marketingową zachęcającą do skorzystania z wygodnej metody płatności.

Zbliżeniowy BLIK ma być alternatywą do tradycyjnych płatności NFC z kartami. Szybko, wygodnie, bez konieczności podpinania karty płatniczej. Nowy sposób płacenia za zakupy wprowadziło już 6 banków. Dzięki niemu użytkownicy smartfonów Huawei z Huawei Mobile Services mają dostęp do bezproblemowych płatności telefonem - co wcześniej było bardzo skomplikowane.

Zapłacenie zbliżeniowo BLIKIEM to dwa proste kroki – odblokowanie telefonu i zbliżenie go do terminala. Zależy nam na tym, aby pokazać użytkownikom, jak szybko i łatwo zapłacić w ten sposób. Nie potrzeba do tego karty płatniczej, kodu czy logowania do aplikacji banku

- mówi Krzysztof Ziewiec, dyrektor marketingu i PR BLIKA dodając, że - użytkownicy BLIKA czekali na możliwość płacenia w ten sposób, wierzymy, że będą chętnie korzystali z nowego rozwiązania. Testy pokazują, że BLIK zbliżeniowy bardzo mocno zwiększa transakcyjność wśród użytkowników aplikacji mobilnych.

Zbliżeniowy BLIK. Rusza kampania marketingowa. A co z iOS?

By przekonać do zbliżeniowego BLIKA przygotowano kampanię marketingową. Do grudnia w stacjach telewizyjnych i w internecie pojawiać się będą spoty z udziałem Tomasza Kota. Aktor tańcząc i śpiewając pokaże, jak przyjemnie, łatwo i bezproblemowo jest płacić BLIKIEM w terminalach płatniczych. Reklamy zachęcać będą do nowego sposoby płatności bezpośrednio z poziomu smartfonu, bez konieczności podpinania karty.

No cóż, posiadaczom iPhone'ów zostaje wyłącznie oglądanie reklam i płatności zbliżeniowe z Apple Pay. Dla nich zbliżeniowy BLIK nie jest dostępny i nie wiadomo czy kiedykolwiek będzie wdrożony. Przed wprowadzeniem nowego sposobu płatności jego operator informował, że docelowo z tej możliwości skorzystają także posiadacze urządzeń z iOS. Nie zdradzano żadnych szczegółów. Po uruchomieniu zbliżeniowego BLIK-a w pierwszych bankach wyłącznie na smartfonach z Androidem, temat iPhone'a kompletnie ucichł. iOS nie pozwala na łatwe obejście Apple Pay w płatnościach zbliżeniowych. Dostęp do modułu zbliżeniowego w iPhone'ach jest utrudniony i jedynym sensownym scenariuszem wydaje się, że zbliżeniowy BLIK w jakiś sposób będzie zintegrowany z Apple Pay. Najprawdopodobniej w postaci dodatkowej karty płatniczej.