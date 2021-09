Początkowo proces wdrażania zbliżeniowego BLIKA miał się rozpocząć w sierpniu, czyli podczas minionych wakacji, ale jedynie Bank Millennium zdecydował się na ten krok w tamtym czasie. Teraz PKO Bank Polski poinformował o stopniowym udostępnienia ich swoim klientom w aplikacji IKO.

Jan Emeryk Rościszewski, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego:

BLIK zbliżeniowy to nowoczesne, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Jest to początek nowej cyfrowej rewolucji na rynku, bo do zamkniętego dotychczas świata płatności zbliżeniowych wchodzi nowy gracz - BLIK. Prosta obsługa, popularność BLIKA i szeroka sieć akceptacji płatności zbliżeniowych w kraju i na świecie - to sprawi, że płacenie za pomocą telefonu będzie coraz bardziej powszechne.

Co to oznacza dla klientów banku? W zasadzie nie będą oni musieli już być w posiadaniu fizycznej plastikowej karty płatności czy nie będą musieli aktywować nawet wirtualnej, by móc korzystać z płatności zbliżeniowych w Polsce i na świecie.

Co więcej i mimo to, płatności takie będą identyfikowane jako płatności kartą, co oznacza, że będzie tu obowiązywał chargeback, co zwykle było podawane jako jedyna wada BLIKA.

Do korzystania ze zbliżeniowego BLIKA wystarczy być w posiadaniu smartfona z Androidem na pokładzie, z aktywnym modułem NFC oraz blokadą ekranu, no i z aplikacją IKO. Nie będą potrzebne z kolei przy samej płatności - bycie w zasięgu sieci komórkowej czy w ogóle połączenia z internetem.

Co jeszcze ważne, transakcje zbliżeniowe BLIKIEM dokonywane będą wewnątrz aplikacji mobilnej banku IKO, bank nie będzie pobierał za nie żadnych opłat, również za przewalutowanie przy płatnościach za granicą.

Skoro udało się w końcu wdrożyć te płatności bankowi w Polsce z największą liczbą klientów, wydaje się, że kwestią dni pozostaje podobny krok ze strony pozostałych banków.

Źródło: PKO Bank Polski.