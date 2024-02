Już od jutra można się rozliczyć przez Twój e-PIT! Podpowiadamy jak to zrobić

Twój e-PIT rusza 15 lutego

Już za kilka godzin, bo chwilę po północy 15 lutego 2024 na stronie Twój e-PIT pojawi się możliwość wysłania rocznego rozliczenia podatku dochodowego. W tym roku nie tylko dla zwykłych pracowników, ale również dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla rolników. Za pośrednictwem portalu można również rozliczyć przychody osiągnięte z inwestycji na rynkach kapitałowych (PIT-38). Największą zaletą serwisu Twój e-PIT jest fakt, że deklaracja podatkowa jest już wstępnie wypełniona przez Krajową Administrację Skarbową, nam pozostaje tylko uzupełnić ewentualne ulgi oraz opcjonalnie wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5% naszego podatku.

Wypełnienie i wysłanie zeznania podatkowego za pośrednictwem rządowego portalu jest banalnie proste i zapewne wiele osób będzie chciało z niej skorzystać jutro rano. Dlatego jak co roku spodziewamy się jutro pewnych problemów z działaniem serwisu, ale pewnie wraz z upływem dnia będą one coraz rzadsze. Czasu jest całkiem sporo, zeznanie możemy wysłać do 30 kwietnia 2024 roku, a nawet jak tego nie zrobimy, to po tym terminie zostanie rozliczone automatycznie. W pierwszej kolejności swoje zeznania będą chciały zapewne rozliczyć osoby, które spodziewają się zwrotu nadpłaconego podatku. Szczegółowy instruktaż rozliczenia za pośrednictwem usługi Twój e-PIT został pokazany na poniższym filmie.

Jak rozliczyć podatek w serwisie Twój e-PIT?

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała dla każdego pracującego Polki/Polaka indywidualne rozliczenie podatku, do którego uzyskamy dostęp po zalogowaniu się do serwisu Twój e-PIT. Można to zrobić na kilka sposobów: przez profil zaufany, przez aplikację mObywatel, przez e-dowód, przez bankowość elektroniczną lub podając dane autoryzujące na bazie informacji z zeszłorocznego zeznania PIT i tegorocznego PIT-11. Z mojego doświadczenia wynika, że najłatwiej zalogować się przez aplikację mObywatel, sprowadza się to do zeskanowania kodu QR za pośrednictwem naszego telefonu.

Po zalogowaniu się do portalu naszym oczom ukaże się indywidualne rozliczenie oraz wszystkie informacje na jego temat. Znajdziecie tam między innymi listę dokumentów, na bazie których zeznanie zostało przygotowane. Pojawi się też kwota osiągniętego dochodu, automatycznie naliczone ulgi (np. ulga na dziecko), wyliczenie podatku oraz organizacja pożytku publicznego, na którą przekazujemy 1,5% podatku. Ta ostatnia informacja bazuje na naszym zeszłorocznym zeznaniu i można ją dowolnie zmienić. Na samym dole pojawi się natomiast kwota nadpłaty podatku (na zielono) lub dopłaty (na czerwono). Jeśli nie chcemy nic zmieniać w swoim zeznaniu, to wystarczy je na dole zaakceptować i wysłać do urzędu skarbowego.

Jeśli natomiast chcemy edytować naliczone ulgi i odliczenia to musimy kliknąć w odnośnik "Dodaj lub zmień ulgi". Podobnie rzecz się ma z organizacją pożytku publicznego. Sytuacja komplikuje się nieco jeśli chcemy rozliczyć się np. z małżonkiem. Do połączenia obu zeznań trzeba dokonać autoryzacji tej drugiej osoby i niestety tego nie można już zrobić przy pomocy mObywatela. Autoryzacja odbywa się przez dane finansowe z poprzedniego zeznania rocznego za 2022 rok oraz dane z PIT-11 z 2023 roku. Jeśli takich danych nie posiadamy, bo np. pracodawca nie dostarczył wam jeszcze dokumentu PIT-11 (ma na to czas do końca lutego) to można je podejrzeć w portalu Twój e-PIT. Wystarczy, że małżonek zaloguje się na własne konto np. przy pomocy mObywatela, gdzie będzie miał również szczegóły swojego rozliczenia rocznego.

Po wypełnieniu wszystkich informacji pozostaje nam tylko zaakceptować rozliczenie i wysłać je do urzędu skarbowego. Zwrot z podatku rozliczonego drogą elektroniczną powinien trafić na wasze konto maksymalnie w ciągu 45 dni od dnia następującego po dniu wypełnienia zeznania. Jeśli musicie dopłacić podatek, to macie na to czas do 30 kwietnia 2024 roku, a należną kwotę trzeba wpłacić na indywidualny mikrorachunek skarbowy, który również można znaleźć w portalu Twój e-PIT. Można też zapłacić bezpośrednio w serwisie przy pomocy szybkiego przelewu, ale operator płatności za taką usługę naliczy prowizję.