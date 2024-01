Karta Dużej Rodziny – gdzie można skorzystać z rabatów (wyszukiwarka i mapa zniżek na KDR)

Karta Dużej Rodziny - co to, na co mi to?

O otrzymanie Karty Dużej Rodziny może ubiegać się, a w zasadzie przysługuje ona wszystkim rodzicom (rodzicowi lub małżonkowi rodzica) w Polsce, którzy mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci - niezależnie od dochodu.

Jeśli pobierasz mObywatela po raz pierwszy i chcesz mieć w nim Kartę Dużej Rodziny – po zainstalowaniu dodaj swój pierwszy dokument, uwierzytelniając się za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu. Następnie z listy dostępnych dokumentów wybierz Kartę Dużej Rodziny.



Jak wspominałem, nie trzeba się tu ubiegać o fizyczną kartę, można ją wyświetlać i korzystać z niej jak z innych dokumentów w cyfrowym portfelu mObywatel 2.0. Uprawnia ona do otrzymywania zniżek i rabatów na różne towary i usługi, na przykład w środkach transportu, wypożyczalniach sprzętu sportowego, biurach podroży czy ośrodkach wypoczynkowych, ale również na różne wydarzenia kulturalne i sportowe.

Na dziś z Karty Dużej Rodziny korzysta ponad 1,7 miliona (dokładnie 1 775 986) rodzin wielodzietnych, czyli ponad 4,8 miliona (dokładnie 4 854 082) osób.

Karta Dużej Rodziny – gdzie można skorzystać z rabatów i zniżek

To naprawdę spora liczba, nie dziwią więc też statystyki odnoszące się do bazy podmiotów publicznych i prywatnych, które oferują zniżki takim rodzinom. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, aktualnie w bazie jest aż 12 973 partnerów w ponad 35 tysiącach lokalizacji w całym kraju.

Pozostaje pytanie, jak znaleźć te wszystkie lokalizacje, zwłaszcza te w naszej okolicy lub tam, gdzie udajemy się z rodziną na wypoczynek? W tym celu stworzona została specjalna wyszukiwarka i mapa takich miejsc. Może to i zaskakujące, ale jest naprawdę użyteczna,- listę tych lokalizacji możemy sprawdzić dokładnie dzięki filtrom w postaci konkretnych województw czy rodzaju prowadzonej działalności.



Dodatkowo, jeśli wybieramy się do konkretnej miejscowości możemy ją wpisać w formularzu z zastrzeżeniem wyszukiwania w promieniu od 5 do 50 km, jak również jest miejsce na wpisanie konkretnej usługi, z której chcemy skorzystać ze zniżką.

Wyszukiwarkę i mapę zniżek dla Karty Dużej Rodziny, znajdziecie pod tym linkiem.

Jeśli macie uprawnienia, a nie posiadacie jeszcze KDR wystarczy, że wypełnicie wniosek o jej przyznanie i złożycie go w urzędzie gminy,- zgodnym z Waszym miejscem zamieszkania. Z kolei samą aplikację mObywatel pobierzecie ze sklepów mobilnych:

dla smartfonów z Androidem – w Google Play.

dla smartfonów z systemem iOS – w App Store.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina jednocześnie, że KDR to nie jedyna opcja do zniżek w aplikacji mObywatel, również uczniowie i studenci mogą z nich skorzystać po dodaniu do niej legitymacji szkolnej i studenckiej. Na przykład kupując ulgowy bilet do kina czy w pociągu.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.