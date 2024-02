Polacy kochają technologiczne nowinki. mDowód właśnie to udowodnił

Ministerstwo Cyfryzacji na swoim profilu X poinformowało dziś, że z mDowód jest w posiadaniu już 6 mln osób w naszym kraju.

To dużo, mało? Aby zobrazować skalę popularności tego rozwiązania, musimy cofnąć się do wcześniejszej wersji aplikacji mObywatel, dostępnej do lipca 2023 roku.

1 stycznia 2020 – 776 600 zainstalowanych aplikacji,

1 stycznia 2021 – 2 004 849 zainstalowanych aplikacji,

1 stycznia 2022 – 6 625 566 zainstalowanych aplikacji,

12 kwietnia 2022 – 7 564 886 zainstalowanych aplikacji,

30 listopada 2022 – 9 002 126 zainstalowanych aplikacji,

14 kwietnia 2023 – 10 014 437 zainstalowanych aplikacji.

Potrzeba było ponad trzech lat, by baza użytkowników urosła z niespełna miliona do ponad 10 mln, a poprzednia wersja mObywatel umożliwiała tylko wyświetlanie danych z naszego tradycyjnego, plastikowego dowodu osobistego,- nie można nim było potwierdzać tożsamości. Ponadto oferowała moduł mPojazd czy mPrawo Jazdy, a najpopularniejszymi usługami były:

sprawdzanie punktów karnych oraz danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, polisie OC i karcie pojazdu - 6 mln osób

Karta Dużej Rodziny – pobrało ją 556 tys. osób

mLegitymacja emeryta-rencisty - z ponad 353 tysięcy użytkowników



W lipcu 2023 roku pojawiła się zupełnie nowa wersja aplikacji mObywatel 2.0 z nowym modułem mDowód, czyli elektronicznym dowodem osobistym, który różnił się od tradycyjnego numerem, serią i terminem ważności, ale umożliwiał już potwierdzanie swojej tożsamości niemal wszędzie. Wyjątkiem tu są tylko dwie sytuacje - przy składaniu wniosku o nowy dowód oraz przy przekraczaniu granicy.

Poza tym, mDowód to opcja potwierdzania tożsamości na smartfonie w urzędach, bankach, sądach, przychodniach, na poczcie czy u notariusza, a więc wszędzie tam, gdzie do tej pory legitymowaliśmy się tradycyjnym plastikowych dowodem osobistym. Taka nowość w aplikacji mObywatel 2.0 wystarczyła, by od lipca 2023 roku do dziś pobrało ją na swoje urządzenia aż 6 mln Polaków.



Podejrzewam, że kolejne 6 mln przybędzie przez najbliższe miesiące do czerwca, od kiedy to zastrzeżenie numeru PESEL,- dostępne już w aplikacji mObywatel 2.0, będzie pociągało już za sobą skutki prawne.