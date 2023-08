Zastrzeganie numeru PESEL na piśmie - jest już wzór wniosku

Zastrzeganie numerów PESEL to element ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości, według przepisów której ma powstać rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, a z którego to zobowiązani będą korzystać:

Banki: przy zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę, leasing, rachunek oszczędnościowy i oszczędnościowo-rozliczeniowy.

SKOKI: przy zawieraniu umów o kredyt lub pożyczkę.

Notariusze: przy sporządzaniu dokumentów dotyczących sprzedaży nieruchomości.

Dostawcy usług telekomunikacyjnych: przy wydawaniu kopii lub wtórnika karty SIM.



Wiemy już i widzieliśmy na zrzutach ekranu z tej funkcji w aplikacji mobilnej mObywatel jak to będzie wyglądać w postaci elektronicznej, ale nie każdy przecież korzysta z tej aplikacji, a możliwość zastrzeżenia numeru PESEL powinien mieć każdy dorosły obywatel, więc takowa opcja dostępna będzie również w formie papierowej.

Wniosek o zastrzeżenie, bądź cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w urzędzie gminy, będzie wyglądał następująco:



Co ciekawe, będzie to też element dodatkowej „promocji” usługi Rejestru Danych Kontaktowych, który powstał w 2019 roku - dane sprzed roku mówiły o 10 mln obywateli, którzy zostawili w nim swoje dane - numer telefonu i/lub adres e-mail. To sporo, ale charakter tego rejestru, który to ma ułatwiać kontakty e-administracji z obywatelami wymaga jeszcze szerszej powszechności.

Wprawdzie nie jest to obowiązkowe do skuteczności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL, ale z pewnością wielu wnioskujących przy okazji czy z rozpędu zaznaczy w nim odpowiednie pola.

Wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL będzie można też złożyć w banku krajowym, krajowej spółdzielczej kasie oszczędnościowej lub u operatora pocztowego, jego wzór wygląda tak:



Z tą różnicą, iż jest to tylko wniosek o zastrzeżenie, bez opcji złożenia jego cofnięcia w tych instytucjach. Więc dla przykładu - jeśli zastrzeżemy pisemnie swój numer PESEL w placówce Poczty Polskiej, cofnięcie takiego zastrzeżenia dokonamy już tylko w urzędzie gminy.

Źródło: RCL