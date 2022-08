RDK – czyli Rejestr Danych Kontaktowych, to wykaz zawsze aktualnych danych kontaktowych obywateli, do którego mają dostęp urzędnicy administracji państwowej.

Zadaniem Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami po to, by usprawnić realizację usług i umożliwić szybką komunikację, w sytuacji kiedy zamiast wysłać pisma, można do danej osoby zadzwonić.

System został uruchomiony 22 grudnia 2019 r. i do tej pory zainteresował 10 milionów obywateli Polski, którzy przekazali do RDK swoje dane kontaktowe - adres e-mail lub telefon. Cyfryzacja KPRM podaje, że każdego dnia w Rejestrze pojawia się ponad 10,5 tys. nowych wpisów. Przekazywanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne i może z niego skorzystać każdy pełnoletni z numerem PESEL. W formularzu można podać numer telefonu i/lub adres e-mail. Dzięki temu urzędnicy mogą skontaktować się z nami bezpośrednio - drogą mailową, SMS-sem lub telefonicznie. Bez konieczności wysyłania dokumentów.

Rejestr Danych Kontaktowych. Jak przekazać swoje informacje?

KPRM zachęca do uzupełniania swoich danych kontaktów w RDK. Ułatwić to ma urzędnikom kontakt z obywatelami. Dzięki dostępowi do adresu e-mail lub numeru telefonu, może skontaktować się i poinformować o :

dokumentach gotowych do odbioru

rozpatrzeniu złożonych wniosków

potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w sprawach prowadzonych w urzędach

Z Rejestru Danych Kontaktowych można skorzystać na dwa sposoby - drogą elektroniczną lub odwiedzając dowolny urząd gminy lub w innym urzędzie, który ma dostęp do RDK. Bez względu na miejsce zameldowania. Najprościej zrobić to przez internet - o ile posiadamy Profil Zaufany lub e-dowód. Przechodząc na stronę Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych należy:

Nacisnąć przycisk Skorzystaj z RDK

Zalogować się do usługi z wykorzystaniem Profili Zaufanego, e-dowódu, bankowości elektronicznej lub przy pomocy aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu pojawi się informacja o danych przechowywanych w Rejestrze lub ich braku

Wybierając przycisk Przekaż dane do RDK do systemu przekazane będą imię i nazwisko oraz nr PESEL

W formularzu należy podać numer telefonu i/lub adres e-mail

Potwierdzenie danych kontaktowych następuje po podaniu kodu przesłanego w wiadomości SMS lub e-mail. Potwierdzenia można dokonać w ciągu 24 godzin

Rejestr Danych Kontaktowych pozwala też na łatwą edycję informacji kontaktowych lub ich usunięcie z systemu. Usuwając dane kontaktowe, z Rejestru znikną wszystkie dane, w tym dane osobowe: imię, nazwisko i PESEL. Dane kontaktowe można w każdej chwili ponownie przekazać do RDK.

10 mln rejestrów w Rejestrze Danych Kontaktowych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a konkretnie organ odpowiedzialny za cyfryzację, na każdym kroku przypomina obywatelom o bezpieczeństwie oferowanych usług. Tak też jest w przypadku Rejestru. Dane przekazywane do RDK mają być wykorzystywane wyłącznie do informowania obywateli o sprawach ich dotyczących. Nie będą służyć do przesyłania informacji marketingowych ani reklam. Dostęp do tych informacji posiadać mają wyłącznie administracja publiczna oraz podmioty realizujące zadania publiczne. Niestety KPRM nie wyszczególnia tych podmiotów, ale zapewnia, ze dane przechowywane w Rejestrze są bezpieczne. Informacje kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć.