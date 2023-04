Mamy już pierwszy raport z zarobków w branży IT za I kwartał tego roku - IT Market Snapshot, autorstwa serwisu inhire.io. W zasadzie wynika z niego tylko jedna zła wiadomość - dla juniorów, dla których to spadła nie tylko liczba ofert pracy, ale i wysokość zarobków.

Przy czym jeśli chodzi o samą liczbę opublikowanych ofert w I kwartale 2023 roku, odnotowano tu zmianę strategii portali rekrutacyjnych, które zaczęły zamieszczać zgłaszane oferty pracy w każdej z dostępnych lokalizacji. W rezultacie liczba wszystkich ofert wzrosła do 32 867.

Michał Gąszczyk, CEO inhire.io:

Zmiana w praktykach portali rekrutacyjnych polega na tym, że ogłoszenia dotyczące pracy zdalnej są obecnie publikowane we wszystkich dostępnych lokalizacjach w danym portalu. W I kwartale tego roku, do portali praktykujących duplikowanie ofert we wszystkich dostępnych lokalizacjach dołączył kolejny (który wcześniej tego nie robił), co znacząco wpłynęło na wzrost liczby ogłoszeń w Q1, dlatego mimo, iż faktycznie te oferty były publikowane, nie mogę podpisać się pod zdaniem, że ich liczba diametralnie wzrosła.



Faktem jest jednak, że jednocześnie wzrosła liczba firm, które publikują swoje oferty dla specjalistów IT - o 14% w porównaniu do ostatniego kwartału 2022 roku, do łącznie 3 675 ogłoszeniodawców. Spadła za to liczba ofert z opcją pracy zdalnej - o 1 p.p. do poziomu 70% ofert, a o 3 p.p. do poziomu 41%, wzrosła liczba ofert zawierających widełki płacowe.

Gdzie najwięcej ogłoszeń, a gdzie najwyższe zarobki w branży IT?



W rankingu miast z największą liczbą ogłoszeń o pracę dla specjalistów IT przoduje zdecydowanie Warszawa - 7694 ogłoszeń (w ostatnim kwartale 2022 - 5319, ale pamiętajmy o wspomnianym duplikowaniu), drugie miejsce zajmuje Kraków: 4480 (Q4 22 - 2805), a podium zamyka Wrocław: 4012 (Q4 22 - 2658). Z kolei najmniej ogłoszeń odnotowano w Białymstoku (886), Gdyni (578) oraz Gliwicach (498).



Co z zarobkami? To największe zaskoczenie - jeśli chodzi o umowy B2B największe zarobki są Rzeszowie, gdzie średnie oferowane stawki mieszczą się w widełkach 25 300 - 25 800 zł. Nieco mniejsze zarobki są w Szczecinie: 24 900 - 25 300 zł oraz w Warszawie: 24 300 - 25 300 zł. Natomiast przy umowie o pracę przoduje Warszawa - zarobki do 20 800 zł, dalej mamy Gdynię - do 20 600 zł oraz ponownie Rzeszów - do 20 500 zł.

Oferty pracy głównie dla midów i seniorów

Niestety, osoby z najmniejszym doświadczeniem, czyli juniorzy mogą liczyć na mniejszą liczbę ofert - zaledwie 5% z wszystkich ofert, to spadek o 3 p.p. w porównaniu z IV kwartałem 2022 roku. Podobnie jest z zarobkami, te spadły z poziomu 10 402 zł do 9 067 zł miesięcznie - praca zdalna. Wzrosły jednak przy pracy stacjonarnej - z 9 974 zł do 10 317 zł.



Z kolei liczba ogłoszeń dla midów i seniorów wynosiła odpowiednio 50% i 45%, a średnie zarobki wyniosły dla stacjonarnych 19 840 zł i 26 964 zł, dla pracowników zdalnych 21 872 zł i 27 727 zł.

Najpopularniejsze języki programowania w ofertach pracy

W przypadku najpopularniejszych języków programowania, pojawiających się w ofertach pracy - nie odnotowano istotnych zmian, nadal pierwsza trójka przedstawia się następująco: Java (22%), JavaScript (19%) oraz Python (19%).



Michał Gąszczyk:

Podsumowując 2022 rok w branży IT zastanawialiśmy się, czy widoczne spowolnienie rynku przełoży się na zmniejszenie stawek. Mimo widocznych wówczas sygnałów, mogących sugerować taki scenariusz, wyniki I kwartału, póki co nie potwierdziły, jakoby dobra passa zarobkowa IT miałaby się drastycznie zmienić.

Na największe zarobki mogą przy tym liczyć specjaliści IT ze znajomością Scala - znaczny wzrost o 20%, na drugim miejscu znalazł się Python z wynikiem, a podium zamyka Java.

Źródło: Inhire.

