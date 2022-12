Praca w IT to nie same kokosy. To także tempo i stres

Duzi gracze nie są w tym względzie niewiniątkami. Średni czas pracy jednego pracownika to całkiem dobry wyznacznik jakości zatrudnienia. Czasami problemem są płace, a innym razem środowisko lub obłożenie zadaniami. Wygląda na to, że najwięksi w branży zwyczajnie nie mają się czego powstydzić przed "januszeksami".

Oczywiście, schludne biuro i mnóstwo wygód to istotne wartości. Dobra płaca, możliwości rozwoju oraz ciekawa praca - także. Ale pracownicy nie zawsze patrzą na tylko jedną stronę medalu - dla nich liczy się całokształt, a ten nie zawsze jest dla największych tuzów łaskawy. Nawet w dużych, rozpoznawalnych firmach często zdarza się, że praca jest żmudna, a płaca... cóż. Tragiczna. Ranking Work and Money wskazuje na firmy, gdzie pracuje się najkrócej i podkreśla, co jest w nich nie tak.

Firmy IT zazwyczaj kojarzą nam się z dobrobytem, świetnymi wypłatami i... luźną oraz mało zobowiązującą pracą. Dlaczego więc w Coinbase, niechlubnym liderze zestawienia, ludzie pracują średnio tylko 0,8 roku? Wychodzi na to, że właśnie przez obłożenie pracą, które wytrzymują tylko zdecydowanie najtwardsi. Problemem jest również to, że kadra kierownicza zmusza podległych pracowników do pracy w weekendy oraz poza własnymi godzinami pracy.

Reddit chwali się, że jego pracownicy uwielbiają tam pracować. Co więc poszło nie tak, że średnio bawią tam około 1,2 roku? Nie wiadomo - na pewno coś jest nie tak i tamtejsi pracownicy często na swoich grupkach wylewają swoją frustrację, a... następnie są namawiani do odejścia. Ponoć długo się nie zastanawiają. W rankingu zdobył czwarte miejsce.

Alphabet na szóstym miejscu - na równi z kilkoma innymi firmami może "cieszyć się" z wyniku 1,3 roku na stanowisku. Co ciekawe, ludzie potrzebują lepszych pensji oraz większych benefitów - szczególnie tam, gdzie koszty życia są ogromne. Już do legendy przeszły parkingi pod Alphabetem, gdzie znajdują się kampery pracowników. Nawet, gdy pracujesz w Google - nie stać Cię często na własne mieszkanie. Na tym samym miejscu znalazł się Zoom, który niby powinien być firmą o ugruntowanej pozycji. Ale niekoniecznie tak jest - wychodzi na to, że ludzie oczekują, że sukcesy przedsiębiorstwa będą mniej "sezonowe" i ich zatrudnienie będzie bardziej stabilne.

Amazon dopiero na 11 miejscu. Zaskoczeni

Mimo wszystko, Amazon zanotował 11 miejsce z wynikiem średnio 1,5 roku na jednym stanowisku, Tamtejsi managerowie mogą liczyć na pensje na poziomie 160 000 dolarów na rok oraz obietnicę akcji spółki. To brzmi dużo, ale w branży to już nie jest takie niesamowite. Niektórzy płacą (i dają) więcej.

Meta z 12 wynikiem na poziomie 1,7 roku - skandale z udziałem Facebooka oraz brak wiary w obecny kierunek spółki to główne powody odejść od tego giganta. Dodatkowo, eksperymentowanie "na umysłach" ludzi i przyciąganie ich uwagi w jak największym stopniu powodują, że pracownicy są zmęczeni. Nic dziwnego.

Activision Blizzard na 14 miejscu z wynikiem 1,8 roku: po skandalach seksualnych i wypłynięciu informacji o toksycznej atmosferze w tym miejscu okazało się, że nie jest to takie świetne miejsce do rozwijania swojej kariery zawodowej. Niektórzy zauważyli w tym momencie, że takie firmy to wcale nie jak wygrać na loterii i trzeba liczyć się z pewnymi niedogodnościami.

Właściciel TikToka - ByteDance, w Chinach uchodzi za cudowne dziecko. Obecny król mediów społecznościowych ma jednak problemy z kulturą organizacyjną: sześciodniowy tydzień pracy był tam kiedyś na porządku dziennym. Wyobraźcie sobie tylko, że gigant odszedł od tego pomysłu, ale... i tak ludzie pozostali niezadowoleni. Może dlatego, że niektórzy pracują tam aż 15 godzin dziennie?

Jakkolwiek nie mówi się o gigantach technologicznych - trzeba brać pod uwagę również minusy pracy dla nich. Nie jest powiedziane, że to złe miejsca do rozwijania się, ale nie zawsze jest to jak złapanie Pana Boga za nogi. Czasami wręcz przeciwnie.