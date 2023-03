Jak wygląda rynek pracy w IT? Wszystko, co musi wiedzieć przyszły informatyk

Pracy w IT nie brakuje, ponieważ branża informatyczna nie zwalnia tempa w rozwoju, a co za tym idzie, rośnie zapotrzebowanie na pracowników różnego typu. Kogo szukają pracodawcy i jakie zarobki oferują informatykom?

Jakie zawody są najbardziej pożądane w branży IT?

Chyba wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że branża IT rozwija się nieustannie i dość dynamicznie. Zmiany w sektorze technologicznym sprawiają, że rynek zatrudnienia w branży informatycznej także ewoluuje. Tym, co się nie zmienia, jest natomiast to, że stale potrzeba specjalistów z różnych dziedzin.

Warto jednak zwrócić uwagę, że istnieją zawody, na które jest wyjątkowo wysokie zapotrzebowanie. Portal pracy IT No Fluff Jobs stworzył raport podsumowujący 2022 rok i wyróżnił w nim kilka stanowisk najczęściej pojawiających się w ogłoszeniach pracodawców. Kogo potrzeba w branży technologicznej?

W ubiegłym roku praktycznie połowa ofert pracy na No Fluff Jobs skierowana była do programistów. Ogłoszeniodawcy szukali przede wszystkim ekspertów z dziedzin takich jak Fullstack, Frontend oraz Backend. Na przedstawicieli tej ostatniej specjalizacji było zdecydowanie największe zapotrzebowanie, ponieważ propozycje pracy na tym stanowisku stanowiły blisko 28% wszystkich ofert z całego portalu.

Oprócz tego odnotowano wzrost ilości ogłoszeń w kategoriach takich jak Support, Big Data czy Business Analysis. Są to więc kierunki, w których powinny rozwijać się osoby aspirujące do wkroczenia w progi branży IT.

Zarobki w IT? To się opłaca

Branża technologiczna jest nie tylko dynamiczna oraz rozwojowa, ale również całkiem opłacalna. Fakt, że informatycy, programiści czy inni przedstawiciele IT zarabiają naprawdę dobrze, nigdy nie był tajemnicą. Co jednak znaczy dobrze?

Analiza wynagrodzeń zamieszczanych w ogłoszeniach na branżowych portalach pracy pozwala rozszyfrować to pojęcie. Z ofert wynika, że najwięcej w IT zarabiają osoby, które pracują w dziedzinach takich jak Big Data, DevOps, Security oraz AI. Przy zatrudnieniu w formie B2B eksperci z tego zakresu mogą uzyskać od około 17 tys. zł do nawet 27 tys. zł brutto miesięcznie.

W przypadku umowy o pracę czołówka najlepiej płatnych specjalizacji nie ulega większym zmianom. Do wspomnianych wcześniej kategorii dołącza tylko Product Management, który przy tej formie zatrudnienia zazwyczaj opłaca się tak samo, jak stanowisko w dziale AI czy Security.

Wynagrodzenie przy takiej umowie nieco się zmniejsza, ale wciąż pozostaje wysokie. Specjaliści z wymienionych dziedzin mogą liczyć na wynagrodzenie, które wpisze się w widełki od 14 tys. zł do maksymalnie 21 tys. z brutto.

Freelancing w IT

Freelancing to jedna z dominujących form pracy w branży technologicznej. Jej popularność wynika przede wszystkim z tego, że na samozatrudnieniu lub w ramach umowy B2B można liczyć na korzystniejsze warunki finansowe. Jednak zarobki nie są jedynym atutem pracy w takim trybie. Dlaczego jeszcze warto postawić na freelancing w IT?

Elastyczność czasu pracy oraz możliwość wykonywania jej z dowolnego miejsca na świecie to jedne z głównych korzyści dla freelancera. Dzięki takiej formie pracy można poczuć większą swobodę czy niezależność w wykonywaniu zleconych zadań. Co więcej, nie narzuca ona odgórnie określonego trybu życia, co pozwala zapobiegać popadaniu w nużącą rutynę.

Aby uniknąć jednostajności, freelancerzy mogą także zaangażować się w tzw. karierę poligamiczną. Oznacza to, że osoby pracujące w wolnych zawodach nie muszą wiązać się z jednym pracodawcą i pogłębiać z nim relacji biznesowej. W zamian za to mogą przyjmować mniejsze zadania od wielu różnych podmiotów. Takie zlecenia są zazwyczaj relatywnie krótkie oraz nie wymagają zbyt dużego wdrożenia. Dzięki temu freelancer jest w stanie realizować prace dla różnych firm bez potrzeby dogłębnego poznawania ich struktur, wartości czy organizacji.