1/4 Polaków chce pracować w IT. Gdzie jest potencjał na zarobek?

"Hiring freeze" oznacza wstrzymanie lub ograniczenie procesów rekrutacyjnych w firmach i na przestrzeni 2022 roku pojawiło się to zjawisko na szeroką skalę w USA i UK. Dochodzi nawet do zwolnień, o czym świadczą działania największych jak Meta (dawniej Facebook), Amazon, Netflix czy Google. Co ciekawe, No Fluff Jobs zwracało jednak uwagę na wzrost opublikowanych ogłoszeń w pierwszej połowie tego roku aż o 97% i - jak czytamy w komunikacie Evolution - zdaniem specjalistów to najlepszy moment, by zatrudniać nowych pracowników.

Europejski rynek IT jest w bardzo dobrej kondycji. Dlatego już niebawem możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem "labor hoarding"– czyli „gromadzenia zasobów ludzkich” na trudniejsze czasy. Zatrudnianie talentów w obecnej sytuacji jest najlepszą strategią. Dlatego ponownie otwieramy kolejny darmowy Scala bootcamp, który cieszy się zainteresowaniem i po którym można znaleźć w naszej firmie zatrudnienie i rozpocząć nowy etap zawodowy w międzynarodowej firmie z ciekawymi projektami - Jacek Mrzygłód, Employer Branding and Communications Lead w Evolution

Praca w IT. Ile można zarobić znając Scala?

Aliaksandr Baranouski, Backend Developer w Evolution zwraca natomiast uwagę na fakt, że język Scala należy traktować jako przedłużenie Jaby i zrozumieć, że może ona być wykorzystywana do programowania funkcjonalnego. Marcina Kustra dodaje, że: [Scala] to to bogaty system typów, doskonałe wsparcie dla narzędzi opartych na Javie oraz nacisk na sprawdzanie w czasie kompilacji, a nie w czasie uruchamiania i dopasowywania wzorców. Raport Evolution wskazuje, że aż 1/4 Polaków chciałoby pracować w IT, a 40% wykazuje zainteresowanie pracowaniem w firmie wielokulturowej. Evolution dostrzegając potencjał w języku Scala zatrudnia specjalistów, którzy mają doświadczenie w tym obszarze, ale organizuje też np. Scala Bootcampy pozwalające na edukację.

Według kalkulatora No Fluff Jobs bazującego na danych z ostatnich 6 miesięcy mediana zarobków dla seniorów znających technologię Scala to aż 27 tys. złotych (+VAT) miesięcznie przy umowie B2B i 20,5 tys. brutto miesięcznie przy umowie o pracę. Najwyższe stawki dla specjalistów przy kontrakcie wynoszą natomiast nawet 31 tys. zł (+VAT) lub 24 tys. brutto przy umowie o pracę.

