Zakupy w Biedronce możliwe w każdą niedzielę – już nie tylko na dworcach

Większość zdążyła już przywyknąć do niedzielnego zakazu handlu. Nie ma już co roztrząsać tego, czy to rozwiązanie ma sens — ci którzy najbardziej potrzebują coś dokupić, po prostu śmigają do małego lokalnego biznesu w okolicy. W ostateczności, jeżeli mają taką możliwość, jadą do Biedronki na dworcu, gdzie sklep też jest otwarty. Ale uwielbiana sieć sklepów znalazła nowy sposób na obejście niedzielnego zakazu handlu: kluczem jest tutaj współpraca z Glovo, która ruszyła niespełna miesiąc temu.

Niedzielne zakupy w Biedronce możliwe dzięki Glovo

Biedronka nawiązując współpracę z Glovo postawiła warunek, że wszystkie produkty z ich sklepu w aplikacji Glovo będą w cenach ze sklepu stacjonarnego, włącznie z cenami promocyjnymi. Jedyny dodatkowy koszt, to koszt dowozu w wysokości 9,99 zł bez konkretnych limitów wagowych, ale nie przekraczających fizycznych możliwości jednego dostawcy.

— informował przy okazji wprowadzania współpracy Grzegorz. Wtedy też opcja takich zakupów dostępna była w dziesięciu miastach — ale współpraca rozwija się dynamicznie i już teraz taka opcja dostępna jest w szesnastu miastach (Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Płocku, Rzeszowie, Bydgoszczy, Toruniu, Olsztynie i Lublinie) — a na tym jeszcze nie koniec, bo w kolejnych tygodniach taka opcja ma trafić do kolejnych miejscowości. A wraz z nią możliwość zamówienia zakupów tego samego dnia — także w niedzielę, co pozwoli obejść dotychczasowy zakaz. Tutaj również cały proces ma zająć nie więcej około godziny od momentu złożenia zamówienia — a te przyjmowane są w godzinach od 10, do 22:30. Chociaż wiadomo, że w momentach wzmożonego zainteresowania wszystko może się przedłużyć.

