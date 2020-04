Co prawda, Biedronka nie zdecydowała się tu na własne rozwiązanie czy aplikację, ale w celu zapewnienia swoim klientom możliwości zakupów online nawiązała współpracę z Glovo. Trudno się temu dziwić, epidemia koronawirusa zaskoczyła wszystkich i nie da się w kilka tygodni stworzyć systemu do zakupów online, a najwyraźniej Biedronka nie miała wcześniej w planach takiej opcji. Jednak zapotrzebowanie na zakupy online jest teraz ogromne, poza tym ograniczenia w liczbie osób robiących zakupy w sklepach stacjonarnych zmusiło sieć do znalezienia gotowego rozwiązania.

Wprawdzie wcześniej była już możliwość robienia zakupów online w Biedronce, między innymi przy pomocy serwisu Szopi.pl, ale w tym przypadku musieliśmy się liczyć z droższymi produktami niż w sklepie. Biedronka nawiązując współpracę z Glovo postawiła warunek, że wszystkie produkty z ich sklepu w aplikacji Glovo będą w cenach ze sklepu stacjonarnego, włącznie z cenami promocyjnymi. Jedyny dodatkowy koszt, to koszt dowozu w wysokości 9,99 zł bez konkretnych limitów wagowych, ale nie przekraczających fizycznych możliwości jednego dostawcy. Warto zwrócić tu uwagę na ten koszt, jest o 3 zł wyższy niż w przypadku podobnej współpracy Glovo z Carrefour Express.

Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka:

Wierzymy, że Glovo wykonuje usługę, której w tej chwili poszukuje coraz większa liczba klientów Biedronki. Ta współpraca zapewnia możliwość dotarcia do naszych klientów nowymi drogami, nie wpływając na komfort zakupowy naszych klientów w sklepach.

Początkowo zakupy online w Biedronce będzie można robić w 10 miastach w Polsce: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Łącznie do dyspozycji klientów oddanych będzie około tysiąca produktów ze 100 sklepów w wymienionych wyżej lokalizacjach.

Zakupy mają być dostarczane przez kurierów Glovo w przeciągu godziny, dzięki temu, że to pracownicy sklepu będą kompletować zamówienie, kurier tylko odbiera i dostarcza. Zamówienia będą przyjmowane w godzinach od 10 do 22.30.

Zakupy online w Biedronce krok po kroku

Lista produktów do kupienia podzielona jest w aplikacji Glovo na kilka kategorii, a te już na szczegółowe podkategorie. Znajdziecie tu warzywa i owoce, mięso ryby czy wędliny, pieczywo, mleko, jaja i nabiał, dania gotowe, produkty sypkie, słodycze i przekąski, przetwory, konserwy czy napoje, ale także produkty dla dzieci, kosmetyki, środki czystości i co ciekawe alkohole.

I to nie tylko piwo, ale i wino i mocniejsze trunki, a z tego co wiem, zgodnie z obowiązującym prawem sprzedaż mocnych alkoholi jest zabroniona w Polsce przez internet. Skoro jednak Frisco.pl udało się obejść te ograniczenia, poprzez spółkę zależną FR24, to i Glovo znalazło na to jakiś sposób.

Niemniej przejdźmy dalej. Po skompletowaniu zakupów, przechodzimy do płacenia. Najpierw podajemy dokładny adres dostarczenia naszych zakupów, termin dostawy i wybieramy formę płatności. Oczywiście zaleca się tu płatności online, gotówka w tym czasie to karkołomny pomysł. Dostępne są płatności Dotpay, więc za zakupy możemy szybko i wygodnie zapłacić, przelewem, kartą płatniczą czy BLIKIEM. To w zasadzie wszystko, po zatwierdzeniu zamówienia i jego opłaceniu pozostaje nam już tylko czekać na dostawę w wyznaczonym zakresie czasowym.

Jeśli pierwszy raz korzystacie z Glovo, pierwsze zamówienie dostarczane jest z rabatem w wysokości 50 zł.