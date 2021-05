Wraca Robert Landgon! Zwiastun Zaginionego Symbolu bez Toma Hanksa

Główną rolę zagra w nim Ashley Zukerman, którego widzowie mogą pamiętać z „Sukcesji”, „Pacyfiku” i „Projektu Manhattan”. Wcieli się on w Roberta Landgona – znawcę symboli, który będzie musiał rozwiązywać śmiertelne zagadki, by uratować porwanego mentora i udaremnić globalny spisek.

Zwiastun mini-serii „Zaginiony symbol” na podstawie książki Dana Browna

Zwiastun pokazuje nam, jak Landgon prowadzi zajęcia ze studentami, opowiadając o symbolach na przestrzeni wieków, zadając im pytanie o to, kiedy neutralny symbol stanie się znakiem niosącym negatywne przesłanie. Później oglądamy sceny po porwaniu mentora Langdona, gdy wraz z jego córką rozwiązują zagadki na Kapitolu szukając sekretnego przejścia.

Całość przesiąknięta jest mroczny i tajemniczym klimatem, ale… jak na razie nie potrafię tak dobrze odebrać odebrać Zukermana w roli Roberta Langdona, jak działo się to w przypadku występu Toma Hanksa. Być może to tylko przyzwyczajenie i już po pierwszym odcinku zmienię zdanie, ale na chwilę obecną nie jestem do końca przekonany. Na plus na pewno zaliczę szansę na pokazanie jeszcze więcej historii z książki na ekranie, ponieważ zamiast filmu dostaniemy mini-serię z kilkoma odcinkami.

Kinowe filmy z Robertem Langdonem przestały się opłacać

„Zaginiony symbol” to trzecia książka z Robertem Langdonem, która ukazała się po „Aniołach i demonach” oraz „Kodzie Da Vinci”. W obydwu ekranizacjach zagrał do tej pory Tom Hanks, który wystąpił też w Inferno. Sukces „Kodu Da Vinci”, który zarobił ponad 760 mln dolarów w kinach, nie został powtórzony ani pobity przez następne filmy – „Anioły i demony” zarobiły 485,9 mln dolarów, a „Inferno” tylko 220 mln dolarów, co zapewne przesądziło o braku planów na nakręcenie kolejnego pełnometrażowego filmu.

Obsada i twórcy serii „Zaginiony symbol”. Kiedy premiera?