Miał być zachwyt, jest rozczarowanie. Miłość, śmierć i roboty – recenzja 2. sezonu animacji Netflix

Bez większego sensu, za to z wizualnym rozmachem może pochwalić się Life Hutch. To bardzo nijaka opowieść o rannym pilocie gwiezdnego statku, który po rozbiciu się na planecie dociera do schronu, w którym…jest jeszcze bardziej niebezpiecznie niż na zewnątrz. Warto rzucić okiem, ale jedynie dla aspektu wizualnego.

Zachwyca natomiast ostatni z odcinków. Na zwyczajnej plaży pojawia się totalnie niezwykły… Olbrzym, który utonął i wzbudza niemałe zainteresowanie lokalnej społeczności. W trwającej nieco ponad 10 minut animacji, twórcom udało się poruszyć temat człowieczeństwa, upływającego czasu, przemijania, sensu życia. Jest tego naprawdę sporo, w dodatku forma opowieści zachwyca, lektor rozwodzący się nad sensem istnienia pasuje do tych trudnych rozmyślań idealnie. Jednocześnie przez cały seans zastanawiałem się nad pochodzeniem olbrzyma, bo choć wywołał duże poruszenie, to jednak wydawał się jednocześnie widokiem dość naturalnym. Czyżby świat dzielił się na liliputów i ludzi, czy może odebrałem to zbyt dosłownie i chodziło wyłącznie o symbol? Intrygująca, zmuszająca do przemyśleń historia ze świetną, klimatyczną oprawą.