VOD tracą miliardy przez współdzielone konta. To się kiedyś skończy

I takiemu zachowaniu nie można wcale się dziwić, bo rynek VOD coraz bardziej przypomina ofertę kablówki, w której do oglądania kilku ulubionych seriali potrzebne jest kilka różnych subskrypcji. Oczywiście rotacja abonamentami jest w przypadku VOD o wiele łatwiejsza, bo zobowiązania są tylko miesięczne, ale chęć posiadania jednoczesnego dostępu do 3-4 platform może oznaczać ponoszenie gigantycznych kosztów, gdy mówimy o pojedynczym użytkowniku. O wiele wygodniejsze są regularne płatności przy niższych kwotach, aniżeli pilnowanie kalendarzy premier i włączanie oraz wyłączanie subskrypcji na poszczególne miesiące.

Widowiskowy występ Ewana McGregora wystarczy, by włączyć serial „Halston” na Netflix

Takie wspólne opłacanie kont na Netfliksie czy Disney+ może przekładać się na straty platform sięgające kilku miliardów rocznie. Pierwsze pytanie, jakie przychodzi do głowy, gdy o tym mówimy, to oczywiście to dotyczące gotowości użytkowników do wykupienia samodzielnego dostępu, gdyby prowadzenie wspólnych kont stało się niemożliwe.

Czy zablokowanie takiej możliwości – na przykład przez bardzo restrykcyjne weryfikowanie profili użytkowników i lokalizacji, gdzie dochodzi do logowania – nie przyniosłoby więcej strat, niż korzyści, gdyby widzowie zrezygnowali z abonamentu w ogóle. Takich deklaracji od znajomych oraz nieznajomych słyszałem wiele i jestem gotowy im uwierzyć, bo rzeczywiście część osób nie odczuje znacząco utraty dostępu do jednego z VOD. Znajdą wtedy oni inne miejsce, by oglądać te seriale albo będą wykupować abonament 2-3 razy w roku, by nadrobić konkretne tytuły.

Rynek coraz bardziej nasycony, koszty rosną, więc i ceny wzrosną?