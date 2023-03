To, że WhatsApp, Instagram, Messenger i Facebook należą do Marka Zuckerberga nie jest żadną tajemnicą. Meta od lat rozwija swoje portfolio aplikacji społecznościowych i co jakiś czas wprowadza sprawdzone rozwiązania z jednej do drugiej. Tak jest i tym razem. W becie komunikatora WhatsApp na Androidzie pojawił się odświeżony edytor zdjęć przypominający to, z czym od dawna mają do czynienia użytkownicy Instagrama. Na co pozwala? Serwis WABetaInfo podaje, że to m.in. możliwość łatwego przełączania się między różnymi fontami - wystarczy dotknięcie jednej z ikon widocznych nad klawiaturą. Wcześniej było to nieco utrudnione. Wprowadzono też narzędzie ułatwiające wyrównywanie tekstu na zdjęciu - od lewej lub prawej krawędzi lub na środku. Nie brakuje też możliwości zmiany koloru tła tekstu, co ułatwia odróżnianie go od reszty zdjęcia.

Na ten moment nowy edytor nie jest dostępny dla wszystkich użytkowników WhatsApp w wersji beta na Androidzie i nie wiadomo kiedy zostanie udostępniony pozostałym użytkownikom komunikatora.

Czy to jeszcze WhatsApp czy już Instagram? Nowości w komunikatorze

Beta WhatsAppa na Androidzie w ostatnim czasie doczekała się też innych nowości, choć ukrytych dla zwykłych użytkowników. Chodzi tu m.in. o możliwość tworzenia newsletterów, o których w zeszłym miesiącu pisał Kamil. Funkcja ta pozwoli na tworzenie i wysyłanie masowych biuletynów informacyjnych do członków grup i społeczności. Choć szczegółów i konkretnych mechanizmów stojących za newsletterami nie znamy, można przypuszczać, że pojawią się one w najbliższym czasie - kiedy dokładnie? Wszystko zależy od postępu prac programistów WhatsApp.

Nie da się ukryć, że komunikator w ostatnim czasie zaskakuje swoimi funkcjami. Dodatkowe możliwości, odświeżenie aplikacji na komputery i łatwiejsze przenoszenie danych między urządzeniami - twórcy odrobili lekcję i gonią konkurencję zachęcając do powrotu tych, którzy z WhatsAppa zrezygnowali oraz oferując nowym użytkownikom funkcje i rozwiązania ułatwiające komunikację ze znajomymi, rodziną i społecznościami w których żyją na co dzień.