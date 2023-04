Bezpieczeństwo i prywatność użytkowników - to te dwie sprawy sprawiły, że kilka lat temu z WhatsAppa masowo odchodzili użytkownicy. Gdy pojawiły się sygnały, że dane osób korzystających z aplikacji mają trafiać do Facebooka (obecnie Meta), gdzie będą dalej przetwarzane, podnoszono alarm związany z tym niebezpiecznym dla prywatności procederem. Po ostrych słowach krytyki wycofano się z tych pomysłów. Niesmak jednak pozostał i ci, którzy z WhatsAppa zrezygnowali, niechętnie do niego wracają - mimo ogromnych starań samych twórców, którzy od dłuższego czasu starają się wprowadzać do swojego komunikatora szereg dodatkowych narzędzi mających zachęcić nowych (oraz starych) użytkowników do korzystania z niego.

Jedną z ostatnich takich funkcji jest możliwość korzystania z jednego konta WhatsApp na kilku smartfonach jednocześnie - coś, co jeszcze niedawno było niemożliwe, dziś powoli staje się rzeczywistością. Pierwsi użytkownicy aplikacji w wersji na Androida już mogą korzystać z drugiego smartfona jako dodatkowego urządzenia. Teraz twórcy komunikatora zapowiadają szereg usprawnień związanych z bezpieczeństwem. Nie brakuje zapewnień, że to właśnie bezpieczeństwo i prywatność danych mają być dla WhatsAppa priorytetowe.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa na WhatsApp

Czego mogą się spodziewać użytkownicy komunikatora i z jakich dodatkowych narzędzi bezpieczeństwa mogą korzystać? To trzy główne funkcje: ochrona konta, weryfikacja urządzenia oraz automatyczne kody zabezpieczające. Co oferują i czy rzeczywiście warto z nich korzystać? W oficjalnym komunikacie dotyczącym tych nowości możemy przeczytać:

Ochrona konta: w sytuacji, gdy zechcesz przełączyć swoje konto WhatsApp na nowe urządzenie, zamierzamy sprawdzić, czy to naprawdę Ty. Od tego momentu możemy poprosić Cię na Twoim starym urządzeniu o zweryfikowanie, czy chcesz wykonać ten krok jako dodatkową kontrolę zabezpieczeń. Ta funkcja może Cię ostrzec o nieautoryzowanej próbie przeniesienia Twojego konta na inne urządzenie.

w sytuacji, gdy zechcesz przełączyć swoje konto WhatsApp na nowe urządzenie, zamierzamy sprawdzić, czy to naprawdę Ty. Od tego momentu możemy poprosić Cię na Twoim starym urządzeniu o zweryfikowanie, czy chcesz wykonać ten krok jako dodatkową kontrolę zabezpieczeń. Ta funkcja może Cię ostrzec o nieautoryzowanej próbie przeniesienia Twojego konta na inne urządzenie. Weryfikacja urządzenia: złośliwe oprogramowanie na urządzeniach mobilnych jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla prywatności i bezpieczeństwa ludzi, ponieważ może ono wykorzystać telefon bez zgody i użyć WhatsApp do wysyłania niechcianych wiadomości. Aby temu zapobiec, dodaliśmy opcje kontroli, które pomagają uwierzytelnić konto – bez konieczności podejmowania działań z Twojej strony – i które Cię skuteczniej ochronią, jeśli zabezpieczenia Twojego urządzenia zostaną naruszone. To pozwala na dalsze korzystanie z WhatsApp bez zakłóceń.

złośliwe oprogramowanie na urządzeniach mobilnych jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla prywatności i bezpieczeństwa ludzi, ponieważ może ono wykorzystać telefon bez zgody i użyć WhatsApp do wysyłania niechcianych wiadomości. Aby temu zapobiec, dodaliśmy opcje kontroli, które pomagają uwierzytelnić konto – bez konieczności podejmowania działań z Twojej strony – i które Cię skuteczniej ochronią, jeśli zabezpieczenia Twojego urządzenia zostaną naruszone. To pozwala na dalsze korzystanie z WhatsApp bez zakłóceń. Automatyczne kody zabezpieczające: nasi najlepiej zorientowani w kwestiach bezpieczeństwa użytkownicy mogą skorzystać z funkcji weryfikacji za pomocą kodu zabezpieczającego, co pozwala upewnić się, że rozmawiasz z docelowym odbiorcą. Możesz to sprawdzić ręcznie, przechodząc do karty szyfrowania pod informacjami o kontakcie. Aby usprawnić ten proces i uczynić go bardziej dostępnym dla wszystkich, wprowadzamy funkcję zabezpieczającą opartą na procesie zwanym „transparentnością klucza”, która pozwala na automatyczną weryfikację, czy połączenie jest bezpieczne. Dla Ciebie oznacza to, że po kliknięciu karty szyfrowania możesz od razu zweryfikować, czy Twoja prywatna rozmowa jest zabezpieczona.

Jednocześnie twórcy WhatsA