Merkury 2.0, czyli wojskowy Teams

Merkury 2.0 to nowa aplikacja do wymiany informacji jawnych przeznaczona dla żółnierzy i pracowników MON, która dostępna jest zarówno na smartfonach z systemami iOS oraz Android, a także na komputerach wyposażonych w przeglądarkę internetową. Jest to narzędzie pozwalające na bezpieczną wymianę informacji, choć tylko tych jawnych. Mimo tego poziom bezpieczeństwa oferowany przez aplikację jest znacznie wyższy niż w przypadku rozwiązań dostępnych komercyjnie. Komunikacja jest szyfrowana E2E (end-to-end) poprzez zabezpieczone medium transmisyjne protokołem TLS (HTTPS) w czasie wymiany komunikatów. Uwierzytelnianie użytkowników odbywa się przy pomocy centralnych mechanizmów Sytemu Teleinformatycznego i korzysta przy autoryzacji użytkowników przy pomocy dwuskładnikowego uwierzytelniania (2FA).

Do głównych funkcjonalności Dedykowanego Systemu Informatycznego Merkury 2.0 należą m.in:

wymiana komunikatów tekstowych, audio oraz video pomiędzy wybranymi użytkownikami,

wymiana informacji w ramach czatu grupowego, konferencji głosowych oraz wideokonferencji,

wymiana wybranych plików w ramach wspomnianych mechanizmów komunikacji,

udostępnianie ekranu w ramach prowadzenia komunikacji video,

filtrowanie możliwości wyboru odbiorców na bazie zdefiniowanych reguł,

wyświetlanie powiadomień typu „push” dotyczących komunikacji na urządzeniach końcowych użytkowników.

Merkury 2.0 powstał głównie po to aby ułatwić żołnierzom i pracownikom Ministerstwa Obrony Narodowej wymianą informacji i ograniczyć do minimum korzystanie z narzędzi komercyjnych. Nowy komunikator posiada wszystkie możliwości popularnych aplikacji takich jak Microsoft Teams, Google Meet czy WhatsApp, umożliwiając nie tylko komunikację tekstową, ale również głosową oraz wideo. Ponadto można przy jego pomocy przeprowadzać wideo konferencje oraz prezentacje, a dostęp do aplikacji mają tylko osoby uwierzytelnione oraz mające dostęp do wojskowej sieci (VPN). Merkury 2.0 stanie się standardową aplikacją na komputerach i smartfonach używanych służbowo przez pracowników Wojska Polskiego.

źródło: Wojsko Polskie