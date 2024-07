Co prawda pomysł który mają przedstawiciele sieci nie rozwiąże wszystkich problemów kupujących, bo wciąż problematycznym może okazać się usuwanie produktów z listy — ale będzie miała inny hak w rękawie. Chodzi o weryfikację wieku kupującego na podstawie jego poprzednich zakupów. Jeżeli w przeszłości kupowaliśmy produkty z ograniczeniami sprzedaży i zostaliśmy zweryfikowani — system na podstawie historii naszych zakupów automatycznie da nam zielone światło dla zakupów. I choć wszystko brzmi jak w bajce — przynajmniej ze strony kupującego i opcji szybkich zakupów — o tyle trudno mi sobie wyobrazić, by ten system miał się przyjąć w tej formie. Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że o ile aplikacje z założenia są czymś osobistym — to nietrudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś dorosły został poproszony o zeskanowanie nieswojej aplikacji i otrzymał stosowną weryfikację w systemie. Tym samym w historii zakupów widnieć będą takie produkty i klient otrzyma zielone światło. Problem polega na tym, że... nie powinien móc ich kupić.

Żabka ostatnio mocno "uszczelnia" swoją aplikację, od kiedy zrozumiała że ich dotychczasowy system z kartami opartymi na kodach kreskowych średnio się sprawdzał. Dlatego zastąpią je jednorazowe kody QR. Dlaczego? Ludzie nabijali punkty rodzinie i znajomym, nie korzystali z aplikacji, a wszystkie oferty promocyjne na niewiele się zdały — bo ludzie najzwyczajniej w świecie nawet nie uruchamiali aplikacji. Zamiast niej mieli zapisane zrzuty ekranu czy dodane kody do innych aplikacji, by móc z nich wygodnie korzystać chociażby z poziomu aplikacji Portfel.

Ale historia zakupów to jeszcze nie wszystko. Żabka stawia jeszcze na inną metodę weryfikacji - tym razem opartą na skanowaniu twarzy kupującego. To metoda z której sieć korzysta już w swoich sklepach bezobsługowych, o czym zresztą informuje na oficjalnej stronie w kontekście zakupu tam napojów energetycznych:

Potwierdzenie pełnoletności za pomocą aplikacji Żappka: Jeśli już dokonywałeś w Żabce (nawet tej nie Nano) zakupów produktów , które wymagają skończonych 18 lat i kasjer zeskanował kod kreskowy Żappka, to znaczy, że masz więcej niż 18 lat. Teraz na ekranie dotykowym przy lodówce wybierz opcję weryfikacji Żappką i przyłóż do ekranu QR, ten sam, który umożliwia otwarcie drzwi do Nano, dostępny w aplikacji Żappka w zakładce Nano. Przykładasz kod QR do czytnika pod ekranem, co odblokowuje lodówkę.